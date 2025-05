Intact-Pilot Gonzalez (1.): «Der schwierigste Sieg»

Manuel Gonzalez (Intact GP) erzielte in Le Mans seinen dritten Saisonsieg. Im spannenden Moto2-Rennen auf dem Circuit Bugatti blieb er cool und bestätigte mit einer abgeklärten Performance seine bestechende Form.

Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez hatte in Le Mans ein perfektes Moto2-Wochenende. Schon im Zeittraining am Freitag fuhr er die überlegene Bestzeit, dann holte er sich im Qualifying am Samstag souverän, mit über drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Barry Baltus (Fantic), die Pole-Position. Im Grand Prix am Sonntag folgte dann die Krönung mit dem Sieg.

Beim Start des 22-Runden-Rennens musste der Spanier die Führung zunächst an Diogo Moreira abgeben. In Runde 4 setzte sich der WM-Leader wieder an die Spitze und gab diese bis zur Ziellinie nicht mehr ab. «Es fühlt sich großartig an, denn es war der bisher schwierigste Sieg in dieser Saison. Ich habe mich nicht so gut gefühlt wie am Samstag, aber ich habe versucht, mein Fahrverhalten anzupassen und die Kurven so zu fahren, wie ich es immer tue», meinte der 22-Jährige nach dem Rennen. «Ich versuchte, nicht über das Limit zu gehen, denn es war leicht, an einigen Stellen über die Front zu stürzen. Aber ich bin überglücklich, wir haben unser Ziel erreicht, und das war der Sieg.»

Mit seinem dritten Sieg in der Saison 2025 baute Gonzalez seine WM-Führung aus – in der Gesamtwertung liegt er nach sechs Rennen 16 Punkte vor Aron Canet, der in Le Mans Dritter wurde. «Der dritte Sieg in dieser Saison ist unglaublich. Aber es ist die Belohnung für unsere gute Arbeit, die wir als Team leisten. In Le Mans zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Ich fahre hier sehr gerne, obwohl es schwierig war, weil die anderen Fahrer näher dran waren», erzählte Gonzalez. «Manchmal habe ich erwartet, dass Baltus mich überholen würde, denn in einigen Kurven konnte ich sein Motorrad hören. Bei kühleren Bedingungen wie heute ist es wegen der Reifentemperatur einfacher, einem Fahrer zu folgen. Aber in den letzten fünf Runden hatte ich dieses kleine Extra, um eine kleine Lücke aufzumachen und das Rennen zu genießen. Außerdem begann es im letzten Sektor der letzten Runde leicht zu regnen. Es war auch ein wenig gefährlich, aber ich habe es gut gemeistert. Ein großes Dankeschön an das Team.»

Auch Intact-Teammanager Jürgen Lingg war nach dem Rennen sehr happy. «Es ist nicht vermessen zu sagen, dass für Manu im Moment alles wie am Schnürchen läuft. Eine souveräne Pole-Position mit einem respektablen Vorsprung kommt in der Moto2 nicht oft vor», hob Lingg auch die Leistung von Gonzalez im Qualifying am Samstag hervor. «Das Rennen ist immer eine andere Geschichte, weil es in erster Linie um einen hohen Rhythmus geht. Das hat auch geklappt, obwohl die ursprüngliche Idee gewesen wäre, dass Manu als Erster aus der ersten Runde kommt. Aber ein paar andere Fahrer hatten etwas dagegen. Also musste sich Manu erst einmal vorbeikämpfen, was nicht einfach war. Danach spulte er wie ein Uhrwerk Runde um Runde ab, aber auch das war kein Kinderspiel, denn Baltus hinter ihm gab nicht auf. Manu verspürte immer einen gewissen Druck, bis Baltus ein wenig zurückstecken musste. Das war natürlich auch gut für unseren Blutdruck in den letzten drei Runden. Bis dahin war es ein wirklich spannendes Rennen. Herzlichen Glückwunsch an Manu und das ganze Team für ihre Spitzenleistung.»

Gonzalez fährt nun mit viel Selbstvertrauen nach Silverstone, wo in zwei Wochen das nächste Rennwochenende stattfindet. Für Teamkollege Senna Agius lief es weniger gut. Der Australier startete nach einem schwierigen Qualifying von Position 14 ins Rennen. Nach einem schlechten Start verlor der Australier zunächst einige Plätze, kämpfte sich jedoch bis auf Rang 13 zurück. Eine Long-lap-Strafe wegen Abkürzens in Kurve 9 warf ihn zwischenzeitlich auf Platz 19 zurück. Er machte danach wieder einige Positionen gut und beendete den Grand Prix auf Rang 14.

Ergebnisse Moto2 Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 22 Runden in 35:05,439 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, 1,811 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +6,113

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,480

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +6,775

6. Albert Arenas (E), Kalex, +8,026

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,681

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,393

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +12,805

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +13,071

11. David Alonso (COL), Kalex, +15,758

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,369

13. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,578

14. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,683

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +18,880



WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.