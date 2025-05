Barry Baltus plant den großen Wurf: So will er siegen

Moto2-Ass Barry Baltus (Fantic) holte sich in Le Mans bei seinem «Heim-Grand-Prix» den zweiten Podestplatz in Folge. Dabei hatte das Wochenende gar nicht gut begonnen. Er weiß, was er in Zukunft besser machen muss.

In Le Mans bescherten Barry Baltus und Aron Canet mit den Rängen 2 und 3 dem Fantic-Team das erste Moto2-Doppelpodium in der Geschichte. Baltus erzielte seinen zweiten Podestplatz in Folge. Dabei begann das Rennwochenende alles andere als vielversprechend für ihn – im Zeittraining am Freitag verpasste er den direkten Einzug ins Q2. Am Samstag lief es viel besser – der Belgier war einer der vier Fahrer, die im Q1 den Einzug ins Q2 schafften. In der zweiten Session sicherte er sich dann hinter Intact-Pilot Manuel Gonzalez den 2. Startplatz.

Im Grand Prix am Sonntag verlor er nach dem Start einige Positionen. In Runde 3 hatte er sich auf den dritten Platz vorgekämpft, in Runde 8 überholte er Diogo Moreira, und er setzte sich an die zweite Stelle, direkt hinter den Führenden Gonzalez. Danach konnte Baltus als Einziger am Spanier dranbleiben. Im Ziel hatte der Fantic-Pilot 1,811 sec Rückstand auf Gonzalez, auf seinen Teamkollegen Aron Canet, der Dritter wurde, hatte Baltus über vier Sekunden Vorsprung. Der 21-Jährige fuhr mit 1:34,941 min auch die schnellste Rennrunde.

«Zweimal in Folge auf dem Podium zu stehen, ist in dieser Kategorie wirklich schwierig. Es war aber kein leichtes Rennen, Manuel war einfach zu schnell. Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen – der Start war wieder einmal sehr schlecht. Wir müssen uns dann immer zurückkämpfen, wobei wir die Reifen stark beanspruchen», sprach Baltus ein generelles Problem an. «Nach dem Podium in Jerez wissen wir, dass wir das an jedem Wochenende schaffen können. Wir arbeiten im Team gut zusammen und sind in einer guten Verfassung. Wir müssen so weitermachen.»

Was hat Sieger Gonzalez anders gemacht bzw. was hat Baltus zum Sieg gefehlt? «Es waren die ersten Runden, als ich auf Position 6 oder 7 zurückfiel. Ich musste dann mehr pushen als er», betonte er nochmal. «Wir wissen, dass der Umgang mit dem Hinterreifen mein Schwachpunkt ist. Aber wir verbessern uns Rennen für Rennen, und das ist das Wichtigste.»

Der Frankreich-GP war für Baltus besonders, auf dem Circuit Bugatti haben ihn die vielen Fans angefeuert. «Ich habe alles gegeben, denn hier in Frankreich fühlt es sich für mich wie ein Heim-GP an. Ich bin glücklich, dass ich mir das Podium mit meinem Teamkollegen Aron Canet teilen kann. Danke an alle für die Unterstützung», sagte er abschließend.

In der Gesamtwertung liegt Barry Baltus nach Platz 2 in Le Mans mit 73 Punkten auf Rang 4. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez hat er 38 Punkte Rückstand.

Ergebnisse Moto2 Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 22 Runden in 35:05,439 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, 1,811 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +6,113

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,480

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +6,775

6. Albert Arenas (E), Kalex, +8,026

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,681

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,393

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +12,805

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +13,071

11. David Alonso (COL), Kalex, +15,758

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,369

13. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,578

14. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,683

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +18,880

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.