Le Mans: Deutsches Intact-Team feiert Gonzalez-Sieg

Das sechste Moto2-Saisonrennen in Le Mans gewann Manuel Gonzalez. Der Spanier aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP besiegte dabei Barry Baltus und Aron Canet, die das Podium vervollständigten.

In einem packenden Qualifying am Samstag sicherte sich Manuel Gonzalez auf seiner Kalex die souveräne Pole-Position in Le Mans. Der Spanier aus dem Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP landete 0,327 Sekunden vor Barry Baltus (Kalex), Diogo Moreira sicherte sich Startplatz 3 auf dem Bugatti Circuit. Am Sonntag nicht am Start waren Darryn Binder (Kalex) und Alex Escrig (Forward), die sich am Samstag verletzten.

Bei 17 Grad Außentemperatur ging es somit für nur 26 Piloten der Moto2-Klasse um 12.15 Uhr auf die Strecke – es trieben zwar dichte Wolken über der Piste, doch der Regen blieb zunächst aus.

Schon vor dem Start Drama für Zonta van den Goorbergh (Kalex). Der Niederländer hatte Startplatz 20 eingefahren, blieb aber schon zu Beginn der Aufwärmrunde stehen und musste dem Feld aus der Box hinterherfahren. Den besten Start erwischte dann Gonzalez, der aber seine Führung in Kurve 3 an Moreira abgeben musste. Colin Veijer stürzte noch in Runde 1. Die Top-5 nach einer von 22 Runden: 1. Moreira. 2. Gonzalez. 3. Jake Dixon. 4. Filip Salac. 5. Baltus.

Sturz von Tony Arbolino (Boscoscuro) in Runde 3 im vierten Sektor. Der Italiener blieb unverletzt, musste das Rennen auf dem 4,182 km langen Strecke jedoch aufgeben. Gonzalez wagte in Runde 4 einen Angriff und schnappte sich die Führung von Moreira. Auch Barry Baltus kämpfte sich weiter nach vorne und lag nach vier Runden auf Platz 3.

Nach sieben Runden auf der traditionsreichen Piste in Le Mans führte Manuel Gonzalez knapp vor Moreira und Baltus – 0,7 Sekunden dahinter Dixon. Filip Salac, Aron Canet, Albert Arenas, Alonso Lopez, Ivan Ortola und Celestino Vietti komplettierten die Top-10. Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) erhielt einen Long-Lap-Penalty für einen Shortcut in der Schikane – er kämpfte um WM-Punkte.

Zur Rennhälfte lag Gonzalez 0,3 Sekunden vor Baltus. Die beiden konnten sich vom Feld absetzen, denn Moreira lag bereits zwei Sekunden zurück. Der Brasilianer musste sich mit Dixon, Canet, Salac und Arenas um den letzten Podestplatz balgen. Jorge Navarro hingegen schmiss seine Forward ins Kies in Runde 12.

In Runde 14 hatte sich Canet auf Platz 3 vorgekämpft. Im Zweikampf mit Moreira musste der Spanier dann einen wilden Rutscher abfangen und fiel somit zurück auf Platz 5. Gonzalez und Baltus hatten sich unterdessen bereits mehr als drei Sekunden von den Verfolgern abgesetzt.

Izan Guevara steuerte drei Runden vor dem Ende die Box an und beendete sein Rennen vorzeitig. An der Spitze setzte sich Gonzalez hingegen ab von Gegner Baltus – 0,7 Sekunden zwischen den beiden Kalex-Piloten zu diesem Zeitpunkt. Canet verteidigte Rang 3 gegen Diogo Moreira, der nicht aufgeben wollte.

Nach 22 Runden und mit einsetzendem Regen überquerte Manuel Gonzalez die Ziellinie in Le Mans als Sieger. Der Spanier holte sich den dritten Sieg der Saison 2025 und baute damit seine WM-Führung aus. Barry Baltus holte sich sein zweites Podium des Jahres vor Fantic-Teamkollege Aron Canet, der weiterhin auf WM-Platz 2 steht. Platz 4 ging an Moreira, Fünfter wurde Jake Dixon. Albert Arenas, Filip Salac, Celestino Vietti, Ivan Ortola und Alonso Lopez komplettierten die Top-10.

Ergebnisse Moto2 Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 22 Runden in 35:05,439 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, 1,811 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +6,113

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,480

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +6,775

6. Albert Arenas (E), Kalex, +8,026

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +8,681

8. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,393

9. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +12,805

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +13,071

11. David Alonso (COL), Kalex, +15,758

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,369

13. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +17,578

14. Senna Agius (AUS), Kalex, +18,683

15. Marcos Ramirez (E), Kalex, +18,880



WM-Stand nach 6 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 111 Punkte. 2. Aron Canet 95. 3. Jake Dixon 77. 4. Baltus 73. 5. Moreira 50. 6. Vietti 42. 7. Ramirez 40. 8. Agius 39. 9. Arenas 38. 10. Öncu 37. 11. Lopez 36. 12. Holgado 36. 13. Arbolino 29. 14. Salac 28. 15. Ortola 17.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 133. 2. Boscoscuro 88. 3. Forward 10.