Moto2-Test, Le Mans: Joe Roberts weit voraus 13.05.2025 - 18:05 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose American-Racing-Pilot Joe Roberts war beim Moto2-Test in Le Mans der Schnellste

Am Moto2-Test in Le Mans am 13. Mai nahmen nur sehr wenige Fahrer und Teams teil. Joe Roberts (American Racing) fuhr die schnellste Zeit. Sergio Garcia und Adrian Huertas folgten auf den Rängen 2 und 3.