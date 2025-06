Diogo Moreira: «Die MotoGP interessiert mich nicht!»

In einem Herzschlagfinish blieb Italtrans-Pilot Diogo Moreira in der Moto2 in Aragon der zweite Rang. Nur um mm verpasste er seinen ersten Sieg, befindet sich dennoch im WM-Kampf. Zu weit vorauschauen will er aber nicht.

Spätestens seit seinem ersten Podiumsplatz in dieser Saison, dem zweiten Rang in Silverstone, befindet sich Diogo Moreira im Aufwind in der Moto2. Der Trend schien sich vom Zeitfahren in Aragon am Freitag an fortzusetzen und am Samstag folgte im Qualifying der vorläufige Höhepunkt: Die erste Pole-Position für Moreira in der Moto2 und die erste für einen Brasilianer in dieser Kategorie überhaupt! Damit zählte der 21-Jährige zu den logischen Kandidaten auf den Sieg, doch dazu kam es nicht.

Bereits kurz nach dem Start verlor er den ersten Rang und fand sich nur wenige Runden später nur noch auf dem vierten Rang wieder. Das Rennen schien bereits zu diesem Zeitpunkt verloren, doch wenige Runden vor dem Rennende drehte der Italtrans-Pilot auf. Er arbeitete sich wieder an den Führenden Deniz Öncü heran und ging vor der letzten Runde in Führung. Dass Moreira auf der Ziellinie wenige Kilometer später dennoch nur der zweite Rang blieb und der erste Sieg eines Brasilianers in der Moto2 noch auf sich warten lässt, entschied sich erst auf der Zielgeraden: Auf der konnte Kontrahent Öncü Moreira beim knappsten Zieleinlauf der Moto2-Geschichte noch abfangen und seinerseits seinen ersten Moto2-Sieg feiern.

Trotz des dramatischen Ausgangs überwog für den Brasilianer nach dem Rennen das Positive: «Wir hatten ein tolles Wochenende und das Rennen war unheimlich gut. Wir müssen stolz auf das Ergebnis sein und beim nächsten Rennen darauf aufbauen!»

Der zweite Rang war auch das Resultat einer starken Schlussphase im Rennen. Moreira drehte die mit Abstand schnellste Rennrunde erst im vorletzten Umlauf. Das Überholmanöver gegen Öncü in der letzten Runde krönte die Aufholjagd vom vierten Platz zurück in Führung, trotz schlechter Voraussetzungen: «Der Hinterreifen war fünf Runden vor Schluss schon völlig zerstört. Ich habe die ganze Zeit über alles gegeben, deshalb ist mir dann irgendwann beim Gasgeben die ganze Zeit das Hinterrad durchgedreht.»

Das sorgte auch für das Überholmanöver des späteren Siegers, denn auf der Zielgeraden fehlte dem Brasilianer Traktion: «Ich habe versucht, Abstand herauszufahren, denn ich habe Deniz’ Motorrad hinter mir gehört. Das hat nicht geklappt, deshalb habe ich versucht, seine Linie zu blocken. Aber das war mit dem Reifen nicht mehr möglich.»

Durch seine beiden Podestplätze in Silverstone und Aragon liegt Moreira in der WM auf Gesamtrang 3. Nur noch 28 Punkte hinter dem Führenden der Gesamtwertung befindet er sich damit mitten im Kampf um die Weltmeisterschaft. Für einen Blick auf die WM-Krone sei es aber zu früh: «Jetzt müssen wir erstmal so weitermachen, denn es sind noch viele Rennen bis zum Ende der Saison! Wir müssen jedes einzelne davon so fahren wie zuletzt, ohne Fehler.»

Gesamtführender des Klassements ist derzeit Manuel Gonzalez, der am Montag Testfahrten auf der MotoGP-Aprilia für Trackhouse fahren durfte. Ob Moreira auch mit einem Auge auf eine Perspektive in der MotoGP schaut? «Ich konzentriere mich auf die Moto2 und ich habe Spaß daran, wie es im Moment für mich hier läuft! Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, wenn wir das Momentum beibehalten wollen. Darum interessiert mich die MotoGP jetzt gerade überhaupt nicht!»