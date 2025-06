Aragon, Zeittraining: Intact-Pilot Manuel Gonzalez 1.

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Aragon fuhr WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) einen Streckenrekord. Auf Platz 2 und 3 folgten Diogo Moreira und Deniz Öncü. David Alonso (13.) stürzte gleich zweimal.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 im MotorLand Aragon war KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü der Schnellste. WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) folgte auf Platz 2. Die drittschnellste Zeit fuhr Moto3-Weltmeister und Moto2-Rookie David Alonso.

Am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur heiße 30 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auf 47 Grad aufgeheizt. Die Moto2-Piloten gingen pünktlich um 14.05 Uhr auf die Strecke.

Nach fünf Minuten führte Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Zeitenliste mit 1:51,599 min an. Dahinter folgten Deniz Öncü und Filip Salac.

In seiner zweiten Runde fuhr Aron Canet (Fantic) mit 1:51,283 min eine neue Bestzeit, im nächsten Umlauf steigerte er sich auf 1:51,205 min. Zum Vergleich: den Streckenrekord fuhr letztes Jahr Alonso Lopez mit 1:50,989 min.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Aron Canet, David Alonso, Deniz Öncü, Manuel Gonzalez und Filip Salac.

Kurz vor Halbzeit preschte Öncü mit einer 1:51,163 min an die Spitze. Der Türke zeigte am Freitag in Aragon einen beeindruckenden Speed. Silverstone-Sieger Senna Agius (Intact GP) setzte sich auf Position 3.

18 Minuten vor dem Ende der Session stürzte Alonso in Kurve 12. Er richtete seine Kalex wieder auf und setzte die Fahrt mit der Hilfe der Marshals fort. Zu diesem Zeitpunkt führte Öncü die Zeitenliste immer noch an.

Die Top-6 zehn Minuten vor Schluss: Öncü, Canet, Agius, Alonso, Marcos Ramirez und Gonzalez.

Unmittelbar danach setzte sich Agius mit 1:51,014 min an die Spitze. Öncü konterte und fuhr mit 1:50,891 min einen Moto2-Streckenrekord! Wenig später setzte sich Jake Dixon auf Platz 2.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Vier Minuten vor dem Ende setzte sich Joe Roberts auf Platz 2 und Zonta van den Goorbergh auf Position 3. Baltus fuhr noch schneller und setzte sich auf Rang 3.

Dann kamen Diogo Moreira und Manuel Gonzalez. Zuerst fuhr der Brasilianer mit 1:50,753 min Bestzeit, dann ließ Gonzalez mit 1:50,548 min den Hammer fallen.

Kurz vor dem Ende stürzte Alonso ein zweites Mal – dieses Mal in Kurve 10. Der Kolumbianer blieb zunächst schmerzverzerrt liegen, richtete sich danach aber wieder auf und lief zum Streckenrand. Als 13. schaffte er trotzdem den direkten Einzug ins Q2.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Moreira, Öncü, Roberts, Baltus, van den Goorbergh, Dixon, Agius, Holgado, Ramirez, Canet, Arenas, Alonso und Munoz.

Auffallend: Jake Dixon (7.) schaffte es als einziger der Boscoscuro-Piloten in die Top-14!

Ergebnisse Moto2 Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:50,548 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,205 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,291

4. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,334

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,416

6. Zonta van den Goorbergh, (NL), Kalex, +0,442

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,462

8. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,466

9. Dani Holgado (E), Kalex, +0,501

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,508

11. Aron Canet (E), Kalex, +0,541

12. Albert Arenas (E), Kalex, +0,722

13. David Alonso (CO), Kalex, +0,731

14. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,798