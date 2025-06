Wahnsinnsmanöver von Deniz Öncü – erster Moto2-Sieg!

Deniz Öncü aus dem Team Red Bull KTM Ajo hat für den ersten Sieg eines Türken in der Moto2-WM gesorgt. In Aragon sorgte er zudem für die knappste Zielankunft in der Geschichte dieser Kategorie.

Mit 15 Jahren und 115 Tagen wurde Can Öncü 2018 im Moto3-Rennen in Valencia zum jüngsten GP-Sieger. Diesen Rekord wird er für immer behalten, weil das Mindestalter in dieser Klasse heute regulär 18 Jahre beträgt, in Ausnahmefällen 17. Seit 2020 fährt Can in der Supersport-WM, während sein Zwillingsbruder Deniz dem GP-Paddock treu blieb. Der inzwischen 21-Jährige aus dem Team Red Bull KTM Ajo sorgte im Grand Prix von Aragon am Sonntag für einen weiteren Rekord: Mit 0,003 sec Vorsprung kreuzte der Türke vor Diogo Moreira den Zielstrich – so knapp war es in dieser Klasse noch nie! Bitter für den Brasilianer: Auch für ihn wäre es der erste GP-Sieg in der Moto2-WM gewesen.

Öncü zeigte eine taktische Meisterleistung: Mit viel Mut fuhr er zwei Meter weiter außen als Moreira durch die letzte Kurve, konnte so mehr Geschwindigkeit aufbauen und lag im entscheidenden Moment, nach einem herzhaften Ellbogenrempler, um wenige Zentimeter vorne. Nach drei Podestplätzen in der Moto2 durfte er erstmals ganz oben stehen.

«Ich bog in die letzte Kurve ein, er machte die Türe zu und mir war klar, dass ich etwas unternehmen muss, sonst werde ich Zweiter», sprudelte es aus Deniz heraus. «Sein Hinterreifen war in besserem Zustand, also gab ich mehr Gas und versuchte es außen herum. Das brachte mir den Sieg mit drei Tausendstelsekunden Vorsprung! Das realisierte ich aber erst, als ich auf die große Leinwand schaute und meinen Namen oben stehen sah. Ich wusste, dass er mich nicht innen durchlassen würde, außen war aber auch kein Platz. Es war unmöglich, die Berührung zu vermeiden. Als wir uns berührten, waren wir gleich schnell. Ich dachte mir, ‚bitte, bitte bitte’ – und dann, Platz 1! Mein Gott, es ist unglaublich. Ich lebe meinen Traum und habe Schmetterlinge im Bauch.»

Öncü war im letzten Sektor herausragend schnell, die Gegner fragten sich, wie er das machte. «Dicke Eier», grinste der Youngster. «Das ganze Wochenende war gut, ich war in jeder Session Erster, Zweiter oder Dritter. In den beiden Grands Prix davor war ich weit hinten, ihr müsst euch nur die Resultate anschauen. Ich hatte Probleme mit dem Turning – in Aragon gibt es schnelle Kurven, da kannst du mit einem anderen Stil fahren und mehr über das Gas lenken. Okay, das verschleißt den Hinterreifen mehr, aber es ging auf und brachte mir den Sieg. Am Mittwoch haben wir einen Test, da müssen wir das mit dem Turning in den Griff bekommen. Ich muss viel konstanter werden und darf nicht nur auf Strecken schnell sein, die ich mag.»

Der WM-Stand spricht Bände: In acht Rennen holte Öncü fünfmal Punkte, nach seinem zweiten Platz in Doha stand er in Aragon erst zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Mit jetzt 62 Zählern liegt der Türke auf dem siebten Gesamtrang, bereits 56 hinter dem Führenden Manuel Gonzalez.

«In den drei Kategorien dieser Weltmeisterschaft zu fahren, ist nichts für die Ewigkeit», ist Deniz bewusst. «Wenn du gut bist, bleibst du hier. Bist du schlecht, ersetzt dich ein anderer. Ich selbst weiß, weshalb ich strauchle. Und ich weiß auch, dass ich den Speed habe. Es ist an mir, mich zu verbessern. Wenn mir das gelingt, dann kann ich konstant schnell sein. Mein Traum ist, um den Titel zu kämpfen. Bislang gelang mir das nicht – aber vielleicht gelingt es mir nächstes Jahr oder im Jahr darauf. Ich versuche die Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe.»

Ergebnisse Moto2 Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 19 Runden in 35:12,600 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,003 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +1,949

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +5,196

5. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +5,926

6. Aron Canet (E), Kalex, +6,275

7. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,192

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,252

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +9,296

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,144

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +14,601

12. Albert Arenas (E), Kalex, +15,442

13. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +15,601

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,549

15. David Munoz (E), Kalex, +17,601

WM-Stand nach 8 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 118 Punkte. 2. Aron Canet 118. 3. Moreira 90. 4. Baltus 89. 5. Dixon 84. 6. Agius 77. 7. Öncu 62. 8. Ramirez 55. 9. Vietti 52. 10. Lopez 48. 11. Salac 48. 12. Arenas 46. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 183. 2. Boscoscuro 110. 3. Forward 11.