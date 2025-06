Keckeisen (Intact GP) weiß: «Senna ist eine Granate»

Intact-GP-Mitbesitzer Stefan Keckeisen spricht offen über seinen australischen Moto2-Rohdiamanten Senna Agius, dessen Vorzüge und steile Entwicklungskurve.

Der Moto2-Sieg von Senna Agius in Silverstone hat dem Intact-GP-Team bereits den vierten Saisonsieg im siebten Rennen beschert. Die Truppe aus Memmingen surft mit Senna Agius und Manuel Gonzalez nach einigen schwierigen Jahren wieder voll auf der Erfolgswelle – ähnlich wie in den glorreichen Zeiten des Duos Tom Lüthi und Marcel Schrötter.

Nach dem Sieg von Agius in Silverstone ließ Mitbesitzer Stefan Keckeisen den Autot spontan per WhatsApp wissen: «Du hattest es letztes Jahr vorhergesagt. Senna ist eine Granate. Das ist jetzt schon geil, dass wir ihn gefunden und aufgebaut haben. Das ist was Besonderes!» Agius zeigte 2024 eine gute Rookie-Saison. Im Herbst schaffte er bei seinem Heimrennen auf Phillip Island seinen ersten Podestplatz in der Moto2-WM.

2025 stand Agius bereits zweimal auf dem Podium und holte zuletzt in Silverstone eben den ersten Sieg. Dem erfolgreichen Unternehmer Keckeisen fällt zu seinem australischen Rohdiamanten noch mehr ein: «Wir sind natürlich superstolz, dass wir mit Senna das erreicht haben, was jetzt dasteht. Sieben Rennen, zwei Podestplätze und ein Sieg. Wir dürfen nicht vergessen, der Bursche ist erst 19 Jahre alt. Wir haben einfach das Potenzial gesehen.»

«Wir haben ihn schon 2023 als 17-Jährigen in unser Junior-GP-Moto2-Projekt geholt», erzählte Keckeisen weiter. «Er ist ein Racer durch und durch – ein Podiumsfahrer. Er geht ans Limit, fightet und ist intelligent dazu. Er war schon damals als 17-Jähriger den anderen gleichaltrigen Fahrern voraus. Er ist umgänglich, sehr gut erzogen, zuvorkommend und er hat einen Plan. Sein großes Ziel wird sicher sein, irgendwann in die MotoGP zu gehen.»

Keckeisen weiß: «Das schöne ist, dass Senna bei uns einen tollen Weg gemacht hat. Er hat mit 17 den EM-Titel geholt, wir haben ihm dann das Vertrauen gegeben. Er hat schon an der Seite von Darryn Binder viel gelernt. Jetzt ist ein GP-Sieger. Das macht mich, den Jürgen (Lingg; Anm.) und das ganze Team sehr stolz. Er blüht an der Seite von Manuel so richtig auf – Manu gibt die Pace vor.»

Der Erfolgsfaktor bei Intact GP könnte ein erfahrener Schweizer sein. Keckeisen: «Wir haben im Team nicht so viele Sachen verändert, außer, dass wir den Tom (Lüthi; Anm.) im Team haben als Riding Coach. Er schaut sich draußen Senna, Manuel und auch die anderen Fahrer ganz genau an und gibt ihnen Tipps. Und Senna nimmt da sehr viel an, das bereichert uns sehr. Die zweite Sache ist eben Manu. Wir sind da jetzt sehr gut aufgestellt und freuen uns jetzt auf die weitere Saison, da kann alles passieren.»

«Senna ist ein lustiger Typ, macht auch seine Späße mit der Crew», berichtet Keckeisen weiter von seinem Schützling. «Wir haben generell eine Wahnsinns-Stimmung im Team. Wenn Senna jetzt am Boden bleibt – und daran habe ich keinen Zweifel, denn er ist so intelligent und kapiert das –, dann wird er seinen Weg gehen. Senna ist auch unheimlich anstrengend für uns, weil er alles hinterfragt und extrem viel wissen will, das berichtet mir der Jürgen. Da müssen wir ihn noch ein wenig erden – so dass er der Crew vertraut. Gerade in solchen Rennen wie zuletzt.»