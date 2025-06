Toprak kommt! MotoGP-Einstieg 2026 mit Yamaha fix!

Was die Leser von SPEEDWEEK.com seit dem 29. Mai wissen, ist jetzt offiziell: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wechselt zur Saison 2026 in die MotoGP. Der Türke unterschrieb einen Werksvertrag mit Yamaha.

Mit einem kompakten, aber klaren Statement bestätigte Yamaha den in jeder Hinsicht spektakulären Wechsel von Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu in die Königklasse des Motorradsports:



«Yamaha Motor Co. Ltd. freut sich bekannt zu geben, dass Toprak Razgatlioglu, aktueller World-Superbike-Champion und 2021 WorldSBK-Champion mit Yamaha, in der Saison 2026 zu Yamaha zurückkehren und im Prima Pramac Yamaha MotoGP-Team debütieren wird.»



«Nach einer herausragenden Zeit in der FIM Superbike-Weltmeisterschaft (2018–2025), in der er zweimal zum Weltmeister gekrönt und mit bisher 63 Siegen der zweiterfolgreichste Fahrer aller Zeiten wurde, ist Razgatlioglu bereit, eine neue Herausforderung in der Königsklasse MotoGP anzunehmen.»

«Dass Razgatlioglu in die MotoGP aufsteigt und sich dem werksunterstützten Prima Pramac Yamaha MotoGP-Team anschließt, einer Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Pramac, ist eine strategische Entscheidung, die es dem türkischen Fahrer ermöglicht, sein einzigartiges Talent an der Spitze des Motorradrennsports zu präsentieren.»



«Weitere Details über die Besetzung des Prima Pramac Yamaha MotoGP-Teams für 2026 werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.»

Dass der erfolgreiche Superbike-Pilot seine Unterschrift bei Yamaha leistet, hatte sich nicht nur vage angedeutet. SPEEDWEEK.com verfolgte den Annäherungsprozess von der Entstehung und berichtete zuletzt am 29. Mai, dass sich Yamaha mit Toprak auf einen Wechsel geeinigt hat.

Zu diesem Zeitpunkt war die Vereinbarung bereits beschlossene Sache, doch die offizielle Verlautbarung war zunächst für den Großen Preis von Italien geplant. Der Wechsel ist alles andere als ein 08/15-Transfer. Denn zwar ist sicher, dass Red-Bull-Athlet Razgatlioglu in die Pramac-Mannschaft wechselt, unklar ist aber, wessen Platz der 28-Jährige im Team von Paolo Campinoti einnehmen wird.

Sowohl Jack Miller als auch Miguel Oliveira müssen sich Gedanken um ihre Zukunft bei Yamaha machen. Entschieden ist aktuell noch nichts. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com stellte sich Yamaha-Sportchef Paolo Pavesio zuletzt vor beide Piloten und betonte, dass es für eine Entscheidung deutlich zu früh sei. Verständlich vor dem Hintergrund, dass der Portugiese zum Start der Saison lange vom Verletzungspech verfolgt war.

Bestechend schaut es aktuell für beide Fahrer nicht aus. Miller rangiert auf WM-Rang 16, Oliveira ist 23. Auch um den Fahrern eine Chance bei der Zukunftsplanung zu geben, wird es spätestens mit dem Beginn der Sommerpause Ende Juli Klarheit in Sachen Personalplanung bei Pramac geben. SPEEDWEEK.com brachte in Erfahrung: Ist Oliveira zu diesem Zeitpunkt schlechtester der vier Yamaha-Fahrer in der Gesamtwertung, kann sich der japanische Hersteller von ihm trennen. Der Vertrag von Miller läuft regulär zum Saisonende aus und müsste neu verhandelt und verlängert werden.

Die MotoGP-Welt schaut schon jetzt mit Vorfreude auf 2026. Nach zwei Titeln in der Superbike-WM und Verhandlungsszenarien, die sich über Jahre hinzogen, kann Toprak Razgatlioglu nun doch noch den Versuch starten, die MotoGP zu erobern.

Ein Jahr lang darf der dann 29-Jährige die volle MotoGP-Dröhnung mit den Einliter-Prototypen erfahren. 2027 steht dann der Wechsel auf die neue Technik-Ära mit nurmehr 850 ccm, reduzierten Fahrhilfen und beschnittener Aerodynamik an. Ebenfalls interessant: Pirelli, Reifenlieferant in der Superbike-WM und somit eng mit Razgatlioglu verbunden, steigt 2027 auch ein. Die Italiener lösen Michelin als Exklusivausrüster ab.

Mit der Verpflichtung des Supertalents, das den Weg in die Premier-Class nicht zuletzt über Manager Kenan Sofuoglu finden konnte, hat die MotoGP-Saison 2026 nun auch offiziell ihre erste Sensation.