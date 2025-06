Moto2 in Aragon: Millimeter-Entscheidung für Öncü

In einer verrückten Schlussphase gewann Deniz Öncü als erster Türke überhaupt ein Moto2-Rennen. Der Sieger von Aragon gewann nur drei Tausendstel vor Diogo Moreira. Bei CF Moto Aspar gab es einen teaminternen Unfall.

Bei diesem Finish mussten die Moto2-Fans und die Fahrer selbst richtig genau hinschauen: Wenige Zentimeter, gar Millimeter entschieden das Moto2-Rennen von Aragon. Der glückliche Sieger: Deniz Öncü, der damit seinen ersten Sieg in der Rennserie einfuhr! Er ist auch der erste Türke, der ein Moto2-Rennen gewinnt.

Die Spitzengruppe in Aragon dominierte von Beginn an, Öncü führte im Rennen mehrmals – musste aber auf den letzten Metern vor der Start-Ziel-Linie noch mal richtig zittern! Diogo Moreira wurde um drei Tausendstel Zweiter. Das engste Moto2-Rennen aller Zeiten!

Aber der Reihe nach. Die erste Startreihe in Aragon sah wie folgt aus: Diogo Moreira vor Barry Baltus und Deniz Öncü. Für alle drei wäre es ihr erster Sieg in der Moto2. Nur einer sollte sich diesen Traum am Sonntag in Aragon erfüllen können.

WM-Leader Manuel Gonzalez ging mit nur drei Punkten auf Verfolger Aron Canet (Startplatz 4) ins Rennen – und von Platz 18. Der Spanier vom deutschen Intact-Team war nämlich zu Beginn des Q2 gestürzt und konnte keine Zeit setzen.

Öncü erwischte den richtig guten Start, zog an Moreira und Baltus vorbei und in Führung. Eine Runde später kämpfte sich dann Barry Baltus vorbei. Gonzalez verlor beim Start zwei Positionen, startete dann aber seine Reise nach oben.

Dann das Doppel-Aus beim Team CF Moto Aspar! David Alonso und Dani Holgado crashen beide in Kurve 12 raus, Holgado verlor seinen Vorderreifen und schob seinen Teamkollegen raus. Der Zwischenfall soll nach dem Rennen noch untersucht werden. Alonso musste sich für weitere Untersuchungen ins Medical Center begeben.

Canet startete dann in Runde 3 die Attacke auf die Top-3, zog aggressiv an Moreira vorbei. Gonzalez nach fünf Runden schon an Rang 12. Währenddessen duellierten sich Baltus und Öncü um die Spitze. Baltus konnte seine Führung behaupten – ehe dann Canet an Öncü vorbeiziehen konnte. Nun also die beiden Fantic-Teamkollegen Baltus und Canet an der Spitze.

Darryn Binder musste in Runde 7 mit einem technischen Problem abstellen. In Runde 9 dann der neue Angriff von Deniz Öncü auf Canet. Der Türke zog am Spanier vorbei auf Platz 2. Die Top-4 Baltus, Öncü, Canet und Moreira waren immer noch nah beisammen, mit etwas Abstand dahinter Alonso Lopez. Gonzalez inzwischen Neunter.

Und dann der nächste Wechsel in der Spitzengruppe: Moreira schob sich an Canet vorbei. Zur Halbzeit des Rennens also die Spitzengrupe: Baltus, Öncü, Moreira, Canet. Bedeutet: Einer von den Leadern wird es nicht aufs Podium schaffen. Dahinter waren Lopez, Filip Salac und Senna Agius nah beieinander – ehe Salac dann Platz 5 eroberte und die Verfolgergruppe anführte.

Öncü dann in Runde 13 wieder Spitzenreiter. Lopez fiel zurück, war erst im Sandwich der beiden Intact-Piloten Agius und Gonzalez, dann hinter ihnen und nur noch Achter. Bitter für den Spanier, der lange Rang 5 gehalten hatte.

In Runde 14 crashe Sasaki dann an Platz 18 liegend raus, löste eine Gelbphase aus. Öncü setzte in Führung liegend eine schnellste Runde nach der nächsten, Baltus teils fast eine halbe Sekunde hinterher. Canet an Rang 4 war inzwischen knapp zwei Sekunden auf die Führung zurückgerutscht.

Baltus musste dann eher hinter sich gucken: Da kämpfte sich nämlich wieder Moreira ran, zog mit noch vier Runden zu fahren vorbei. Agius (von Platz 13) und Gonzalez (von Platz 18) haben beide mit den Plätzen 5 und 7 beachtliche Aufholjagden hingelegt.

Agius zog dann zwei Runden vor Schluss sogar noch auf Rang 4 vor und verdrängte Canet auf Platz 5 – ein Move, über den sich auch sein Teamkollege Gonzalez gefreut haben dürfte, dem jeder Punkt mehr für sich selbst und jeder Punkt weniger für Canet mit Blick auf die Tabelle hilft. Gonzalez wurde am Ende Neunter, konnte aber (punktgleich) seine WM-Führung vor Canet halten.

Die Schlussphase hatte es dann richtig in sich: Auf den letzten Metern wurde es dann noch mal richtig, richtig (!) eng im Kampf um den Sieg: Moreira konnte tatsächlich noch an Öncü vorbeiziehen, doch der Türke blieb am Brasilianer dran. Die Entscheidung fiel auf den letzten Metern, kurz vor der Ziellinie berührten sich die beiden Piloten sogar noch – und Öncü hatte um Millimeter und drei Tausendstel das Rad und die Nase vorne!

Ergebnisse Moto2 Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 19 Runden in 35:12,600 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,003 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +1,949

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +5,196

5. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +5,926

6. Aron Canet (E), Kalex, +6,275

7. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,192

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,252

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +9,296

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +12,144

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +14,601

12. Albert Arenas (E), Kalex, +15,442

13. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +15,601

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,549

15. David Munoz (E), Kalex, +17,601



– Dani Holgado (E), Kalex, 19 Runden zurück

– David Alonso (CO), Kalex, 19 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Kalex, 14 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 118 Punkte. 2. Aron Canet 118. 3. Moreira 90. 4. Baltus 89. 5. Dixon 84. 6. Agius 77. 7. Öncu 62. 8. Ramirez 55. 9. Vietti 52. 10. Lopez 48. 11. Salac 48. 12. Arenas 46. 13. Holgado 36. 14. Arbolino 31. 15. Alsonso 28.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 183. 2. Boscoscuro 110. 3. Forward 11.