Neuauflage der Wematik-Classic-GP-Parade in Tubbergen

Am 9. Juni 2025 findet die zweite Auflage der Wematik-Classic-GP-Parade statt

Am 9. Juni 2025 findet im niederländischen Tubbergen die zweite Auflage der Wematik-Classic-GP-Parade statt. Mit dabei sind zahlreiche ehemalige GP-Stars sowie Barry und Loris Veneman.

Am 9. Juni 2014 fand die erste Wematik-Classic-GP-Parade statt. 2025 wird die Veranstaltung in die zweite Runde gehen. «Dies ist eine einzigartige Wiederbelebung der Tubbergener Motorradrennen», sagte Organisator Rob Vennegoor. «Wir bringen Fahrer aus der Vergangenheit, die in Tubbergen Rennen gefahren sind, mit ehemaligen niederländischen Grand-Prix-Fahrern zusammen. Es wird ein Fest für alle Motorsportfans.»

Am Pfingsmontag werden viele ehemalige internationale Motorsport-Asse zur GP-Parade ins niederländische Tubbergen kommen. Größen wie Alex George, Alan North, Phillipe Coulon, Bruno Kneubühler, Pentti Korhonen, Juliaan van Zeebroeck, Eero Hyvärinen und Neil Tuxworth werden mit ihren Motorrädern an der Parade teilnehmen. Dazu kommen niederländische Rennfahrer vergangener Zeiten, darunter Wil Hartog, Theo Bult, Aalt Toersen, Cees Doorakkers, Klaas Hernamdt, Henk de Vries, Loek Bodelier, Jos Schurgers, Theo Timmer, Dick Alblas und viele andere.

Der zweifache Weltmeister Dieter Braun – 1970 (125 ccm) und 1973 (250 ccm) – hat ebenfalls seine Teilnahme bei diesem einzigartigen Event angekündigt. Er wird als Ehrengast anwesend sein. Auch Barry Veneman und Sohn Loris, der in der Supersport-WM 300 2024 Vizeweltmeister wurde, werden gemeinsam an der Parade teilnehmen.

«Wir haben ein tolles Startfeld mit ehemaligen Fahrern und freuen uns darauf, diese Fahrer noch einmal auf ihren Motorrädern von damals zu sehen», betonte Rob Vennegoor. «Die Parade findet am 9. Juni in drei Läufen um 11, 13.20 und 15.45 Uhr statt. Dieses Stück Geschichte wird uns immer in Erinnerung bleiben. Aufgrund des Alters vieler ehemaliger Fahrer wird diese Zusammenstellung der Wematik-Classic-GP-Parade immer einzigartig bleiben!»

Neben den spannenden Demo-Rennen können von den Besuchern viele historische Rennmotorräder bestaunt werden. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro. Mehr Infos auf hmstubbergen.nl