Arenas: Kann er Gonzalez und Canet wieder ärgern?

Der ehemalige Moto3-Weltmeister Albert Arenas fährt eine starke Moto2-Saison 2025. Der Gresini-Pilot möchte auf dem Sachsenring sowie in Brünn seine gute Form bestätigen und wieder um einen Podestplatz kämpfen.

Albert Arenas erlebt 2025 seine bislang beste Moto2-Saison. Im Italien-GP in Mugello fuhr er auf das Podest, zuletzt in Assen belegte er Rang 7. In zehn Rennen konnte Arenas in diesem Jahr sechs Top-10-Plätze einfahren. In der Gesamtwertung ist der Spanier derzeit mit 75 Punkten auf Rang 7 zu finden.

Arenas fährt seine zweite Saison für das Gresini-Team. Bei der italienischen Truppe fühlt er sich wohl, was sich in guten Ergebnissen niederschlägt. Ihm gelingt es, die Top-Fahrer Manuel Gonzalez (Intact GP), Aron Canet (Fantic) und Diogo Moreira (Italtrans) regelmäßig zu ärgern.

Am kommenden Wochenende findet auf dem Sachsenring das elfte Saisonrennen statt, eine Woche danach geht es direkt in Brünn weiter. Vor der Sommerpause möchte Arenas seine gute Form in Deutschland und Tschechien bestätigen.

«Der Sachsenring ist eine ganz besondere Rennstrecke, die für uns gut sein kann. Wir kommen mit einem guten Schwung dorthin und möchten erneut einen Podestplatz holen. Wir haben alle Voraussetzungen dafür – wir steigern uns in der Meisterschaft und kommen mit jedem Rennen näher an die Spitze heran. Das gibt uns noch mehr Entschlossenheit», ist der 28-Jährige zuversichtlich. Im letzten Jahr reichte es für ihn auf dem engen Kurs nur für Platz 21. «Das zweite Rennen findet in Brünn statt, einer Strecke, die ich sehr mag: Es ist schon lange her, dass wir dort gefahren sind, aber das gilt für alle. Wir werden versuchen, in Deutschland von Beginn an konzentriert zu arbeiten und dann Tag für Tag unser Bestes zu geben. Ich möchte den Kampf um das Podium in beiden Rennen genießen.»

Übrigens hält Albert Arenas in der Motorrad-WM einen Rekord: Mit 23 Jahren und 347 Tagen war er 2020 der älteste Moto3-Weltmeister.

WM-Stand nach 10 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 159 Punkte. 2. Aron Canet 154. 3. Moreira 128. 4. Dixon 98. 5. Baltus 94. 6. Agius 87. 7. Arenas 75. 8. Öncü 72. 9. Ramirez 71. 10. Vietti 68. 11. Lopez 58. 12. Salac 52. 13. Roberts 45. 14. Holgado 43. 15. Guevara 37.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 233. 2. Boscoscuro 134. 3. Forward 11.