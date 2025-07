Sachsenring: KTM Ajo will Erfolgsserie fortsetzen

Das Moto2-Team Red Bull KTM Ajo hat auf dem Sachsenring schon viele Top-Ergebnisse eingefahren. Die Truppe konnte dort in neun Rennen fünf Siege und insgesamt acht Podestplätze erzielen. 2025 soll es Deniz Öncü richten.

In Aragon erzielte KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü seinen ersten Moto2-Sieg. In Mugello reichte es für Platz 6, in Assen schied er auf aussichtsreicher Position liegend aus. Der Türke fährt 2025 das zweite Jahr in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM und belegt derzeit Rang 8 in der Gesamtwertung.

Am kommenden Wochenende geht es auf dem Sachsenring weiter. An die Strecke nahe Hohenstein-Ernstthal hat der 21-Jährige gute Erinnerungen – 2023 konnte er dort in der Moto3 seinen ersten Sieg in der Motorrad-WM erringen. «Der Sachsenring ist ein Ort, an den ich sehr schöne Erinnerungen habe, weil ich dort meinen ersten Weltmeisterschaftssieg errungen habe», blickte Öncü zurück.

Im letzten Jahr war er beim Großen Preis von Deutschland verletzungsbedingt nicht am Start. «Dieses Jahr wird es anders sein, da ich zum ersten Mal mit dem Moto2-Motorrad dort bin. Daher wird es sehr wichtig sein, sich so schnell wie möglich an die Strecke anzupassen, um früher mit der Arbeit an unserem Renntempo beginnen zu können. Das Ziel ist einfach: Die maximale Punktzahl zu erreichen und vor der Sommerpause in bestmöglicher Form zum letzten Rennen anzutreten.»

Auch für das Team Red Bull KTM Ajo ist der Sachsenring ein guter Boden. Seit dem Einstieg in die Moto2-Kategorie im Jahr 2015 stand das Team in acht von neun Rennen auf dem Podium und konnte fünf Siege einfahren – Johann Zarco (2016), Brad Binder (2018), Remy Gardner (2021), Augusto Fernandez (2022) und Pedro Acosta (2023). Derzeit liegt die Truppe mit den Fahrern Deniz Öncü und Rookie Collin Veijer mit 85 Punkten auf dem siebten Platz in der Teamwertung.