Barry Baltus (2.): Vom Mitläufer zum Titelkandidaten

Im Moto2-Rennen in Brünn erzielte Barry Baltus sein fünftes Saisonpodium. Mit einer besseren Reifenwahl wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Durch seine guten Leistungen hat er sich zum Titelkandidaten gemausert.

Barry Baltus erlebte in Brünn ein fast perfektes Wochenende. Zunächst sicherte sich der Belgier im Qualifying am Samstag seine erste Pole-Position in der Moto2-WM. Im Grand Prix am Sonntag zeigte er eine bärenstarke Leistung. Er und American-Racing-Pilot Joe Roberts konnten sich zu Beginn des Rennens rasch vom Rest des Feldes absetzen. Die beiden lieferten sich ein enges Duell, am Ende hatte der Amerikaner die Nase vorn. Baltus überquerte die Ziellinie mit 1,070 sec Rückstand auf Roberts.

Der zweite Platz war für den 21-Jährigen bereits der fünfte Podestplatz in der Saison 2025. «Ich bin wirklich zufrieden damit, wie dieses Wochenende gelaufen ist. Wir haben hier, im Gegensatz zu einigen anderen, nicht am Test teilgenommen – deshalb hatten sie einen kleinen Vorteil», sprach Baltus den zweitätigen Brünn-Test Anfang Juli an.

Im Zeittraining am Freitag war die frisch asphaltierte tschechische Rennstrecke nur für 15 Minuten trocken, danach kam der Regen. Baltus konnte sich in dieser wichtigen Session nicht direkt für das Q2 qualifizieren und musste den Umweg über das Q1 nehmen. Am Ende holte er sich zwar die Pole-Position, die Vorbereitung auf das Rennen am Sonntag verlief dennoch nicht optimal. «Wir hatten nicht viel Zeit im Trockenen, und ich denke, wir konnten nicht den perfekten Rennreifen finden. Ich entschied mich für die harte Variante, die meinem Fahrstil entspricht, aber vielleicht war das nicht die beste Wahl – Joe war einfach auf einem anderen Level», musste er sich eingestehen.

«Zu Beginn des Rennens führte ich in den ersten Runden, und jedes Mal, wenn mich jemand überholte, machte ich sofort Druck, um wieder an die Spitze zu kommen und mein eigenes Tempo zu fahren. Aber Joe war einfach zu schnell. Er war hier schon 2020 sehr stark, und diese Strecke liegt ihm eindeutig», führte Baltus weiter aus. «Trotzdem bin ich stolz auf dieses Ergebnis. Ich war der Einzige, der mit ihm mithalten konnte – der Abstand zum Rest des Feldes war ziemlich groß – und das Tempo, das wir gezeigt haben, war erstaunlich. Natürlich bin ich etwas enttäuscht, dass ich den Sieg verpasst habe, und ich möchte mich bei Joe für den Start entschuldigen – ich bin in seine Linie gefahren, aber ich bin zum ersten Mal von der Pole-Position gestartet und war etwas nervös.»

Barry Baltus liegt nach dem Großen Preis von Tschechien in der Gesamtwertung mit 134 Punkten auf Rang 3. Auf WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) hat er 54 Punkte Rückstand auf Teamkollege Aron Canet, der in Brünn ausfiel, fehlen ihm 29 Zähler. «Ich kann das nächste Rennen kaum erwarten. Was die Meisterschaft angeht – ich bin jetzt Dritter in der Gesamtwertung und habe nur 54 Punkte Rückstand auf Gonzalez, aber darauf konzentrieren wir uns nicht. Wir gehen von Rennen zu Rennen, und wir werden sehen, wo wir in Valencia stehen.»

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro



WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.