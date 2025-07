Moto2, Zeittraining: Regen in Brünn – Rekord zerstört

Lediglich während der ersten 15 Minuten des Moto2-Zeittrainings war es in Brünn am Freitagnachmittag trocken, der alte Rundenrekord wurde um über 2,4 sec verbessert! Dann kam der Regen und vernichtete einige Hoffnungen.

Die Top-14 des Zeittrainings ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid ab Startplatz 19.

Das FP1 am Freitagmorgen begann auf nasser Strecke, erst zur Hälfte der 40-minütigen Session waren die Fahrer mit Slicks schneller als jene mit Regenreifen. Tony Arbolino sorgte mit 2:11,078 min für die Bestmarke, war damit aber zirka 10 sec langsamer als Alex Marquez bei seinem Rundenrekord 2019 (2:01,463 min).

Im Zeittraining zerschmetterte Filip Salac in der ersten (!) fliegenden Runde den Rekord und fuhr 1:59,942 min. Die größten Unterschiede zum letzten Moto2-Auftritt im Automotodrom Brünn 2020: Es wird mit Reifen von Pirelli statt Dunlop gefahren und die Piste wurde frisch asphaltiert.

Weil sich die dunklen Wolken türmten und minütlich mit Regen gerechnet wurde, pushten sämtliche Fahrer von Beginn an maximal.



Joe Roberts legte die Messlatte in Runde 3 mit 1:59,032 min deutlich höher, der Amerikaner ist neben Jorge Navarro der Einzige im Feld, der im Moto2-Rennen 2020 in Brünn dabei war.

Nach 15 min fielen erste Tropfen, 3 min später hatten die Zuschauer die Regenschirme aufgespannt und sämtliche Fahrer kehrten an die Box zurück. Dann schüttete es richtig.

Es blieb bei der Bestzeit von Roberts, es folgen Salac, WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact, Marcos Ramirez, Senna Agius, Mattia Pasini, Aron Canet, Jake Dixon, Alonso Lopez, Celestino Vietti, Zonta van den Goorbergh, Jorge Navarro, Izan Guevara und Collin Veijer in den Top-14, die damit direkt im Q2 stehen.

Nicht schnell genug auf Geschwindigkeit kamen aus den Top-10 der Weltmeisterschaft Sachsenring-Sieger Deniz Öncü (15.), Barry Baltus (19.), Albert Arenas (22.) und Diogo Moreira (28.), die allesamt ins Q1 müssen.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Zeittraining (18. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 1:59,032 min

2. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,542 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,572

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,687

5. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,739

6. Mattia Pasini (I), Boscoscuro, +0,874

7. Aron Canet (E), Kalex, +0,875

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,959

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,990

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,058

11. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +1,108

12. Jorge Navarro (E), Forward, +1,122

13. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +1,135

14. Colin Veijer (NL), Kalex, +1,188