Moto2 Brünn: Roberts siegt, Gonzalez baut Führung aus

American-Racing-Pilot Joe Roberts gewinnt den Moto2-Tschechien-GP. Für den US-Amerikaner ist es der dritte Sieg in der Kategorie. Zweiter hinter ihm wird Barry Baltus, dahinter Intact-Mann Manuel Gonzalez.

Joe Roberts ist der glückliche Sieger beim Großen Preis von Tschechien! Und ähnlich glücklich kann Intact-Mann Manuel Gonzalez sein: Er selbst wird Dritter, sein WM-Verfolger Aron Canet kann das Rennen nicht beenden. Daher nun die 25-Punkte-Führung für Gonzalez.

Barry Baltus hatte sich am Vortag als erster Belgier seit zehn Jahren die Pole-Position in der Moto2 gesichert. Die beiden American-Racing-Piloten Joe Roberts und Marcos Ramirez vervollständigten die erste Startreihe. Ramirez hatte allerdings noch eine Altlast aus dem Deutschland-GP vor einer Woche im Gepäck, musste wegen einer Kollision eine doppelte Long-Lap-Strafe absolvieren.

Die Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius gingen von Platz 4 und 6 ins Rennen (dazwischen: Dani Holgado). Lokalheld Filip Salac startete vor seinem Heimpublikum von Rang 9, vor ihm auf Platz 8 der fast 40-jährige Routinier Mattia Pasini, der per Wild-Card fährt.

Aron Canet, Gonzalez-Verfolger in der WM-Wertung, startete nur von Platz 18, weil er im zweiten Qualifying verunfallt war und nicht mehr rechtzeitig über Start/Ziel kam, um eine Zeit zu setzen. Der WM-Dritte Diogo Moreira ging nominell Letzter in den GP. Er war im Q1 gestürzt. Da er aber wegen eines von ihm verursachten Crash am Sachsenring ohnehin aus der Boxengasse starten musste, fiel das nicht so sehr ins Gewicht. Generell liefen Zeittraining und Qualifying ziemlich chaotisch, auch David Alonso und Deniz Öncü starteten bei strahlendem Sonnenschein und knapp unter 30 Grad aus den hinteren Reihen.

Aron Canet lag vor dem Rennen neun Punkte in der WM-Wertung hinter Gonzalez. Der Spanier stand also enorm unter Druck (vor allem mit Startplatz 18) – und verunfallte direkt in der ersten Kurve und in der ersten Runde des GP!

Generell eine ereignisreiche erste Runde: Ramirez zog von Platz 3 vor in Führung, machte in der ersten Runde zwei Platzierungen gut – bis Baltus in der zweiten Runde die Führung zurückeroberte. Baltus zog direkt beim Start zu Roberts rüber, der Vorfall soll nach dem Rennen untersucht werden. Hier könnte also noch was kommen. Aron Canet sprang unterdessen wieder aufs Motorrad, fuhr weiter. Zumindest erst mal.

Ramirez absolvierte dann direkt früh im Rennen die zwei Long-Lap-Strafen, fiel auf Platz 7 zurück. Profiteur: Manuel Gonzalez, der aufs vorläufige Podium vorrückte. Pasini fiel unterdessen weit auf Platz 20 zurück, Salac kämpfte sich unter Jubelrufen seiner Heimfans auf Rang 6 vor. Dann das Aus für Routinier Pasini: Unfall in Runde 5, Kurve 5.

Und dann doch das Renn-Ende für Aron Canet. Nach seinem Unfall in Kurve 1 und dem Versuch, den GP wieder aufzunehmen, rollte er in die Boxengasse und gab auf. Und Diogo Moreira kam direkt hinterher, mutmaßlich mit Schmerzen vom Unfall. An der Spitze erkämpfte sich unterdessen Joe Roberts wieder die Führung von Baltus.

Erst ungefähr zur Hälfte des Rennens bekam Gonzalez die Mitteilung, dass sein größter WM-Rivale raus ist und er entsprechend die Chance hat, seine Führung weit auszubauen. Das Führungstrio Roberts, Baltus, Gonzalez blieb in der Schlussphase konstant – doch die Baltus-Untersuchung könnte noch einiges durcheinanderwirbeln. Dahinter: Dani Holgado und Celestino Vietto, der sich von Platz 11 auf 5 hochgearbeitet hatte. Drei Runden vor Schluss dann ein Unfall im hinteren Teil des Feldes: Wild-Card-Pilot Pawelec und Fernandez landeten in Kurve 13 im Kies! Ganz kurz vor Schluss noch ein weiterer Unfall: Sasaki und Kunii verabschiedeten sich in Kurve 9.

Joe Roberts brachte den Sieg am Ende souverän über die Ziellinie – fünf Jahre, nachdem er hier sein erstes Podium geholt hatte. Dahinter Baltus und Gonzalez, der seine WM-Führung mit weiteren 16 Punkten auf 25 Zähler Vorsprung ausbaut.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.