Gonzalez (3.): «Hatte nicht den Speed für den Sieg»

Intact-Pilot Manuel Gonzalez erzielte im Moto2-Rennen in Brünn den dritten Platz. Mit dem Speed von Sieger Joe Roberts und Barry Baltus konnte er nicht mithalten. Die WM-Führung konnte er dennoch auf 25 Punkte ausbauen.

Manuel Gonzalez hat beim Moto2-Wochenende in Brünn wertvolle Punkte für die Meisterschaft geholt. Mit dem Sieg hatte der Fahrer des deutschen Intact-Teams jedoch nichts zu tun.

Gonzalez ging von Startplatz 4 ins Rennen und konnte sich gleich zu Beginn auf Platz 3 verbessern. Zwar konnte er anfangs mit Barry Baltus (Fantic) und Joe Roberts (Amercan Racing) mithalten, doch ab Rennmitte musste der Spanier abreißen lassen. Seine Versuche, während des Rennens mehr Speed zu finden, blieben ohne merkliche Verbesserung. Der WM-Leader fuhr den Grand Prix mit einer konstanten Pace zu Ende, die Ziellinie überquerte er als Dritter – mit 3,625 sec Rückstand auf Sieger Roberts. Es war das achte Saisonpodium für Gonzalez.

«Es war ein schwieriges Rennen für mich, denn ich hatte nicht den Speed, um heute um den Sieg zu kämpfen. Die beiden Fahrer vor mir waren sehr schnell, und das war mein Tempo, das ich hatte. Ich habe versucht, es beizubehalten und das Rennen ohne Fehler zu Ende zu fahren», erklärte der 22-Jährige.

Da sein wichtigster Rivale um den Titel, Aron Canet, im Grand Prix ausfiel, konnte Gonzalez die WM-Führung auf 25 Punkte ausbauen. «Was die Meisterschaft angeht, war es ein gutes Rennen für uns. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber wir wollen immer mehr erreichen. Es war also das Maximum, das wir heute erreicht haben», musste er sich eingestehen. «Es war nicht der Tag, um über das Limit zu gehen, obwohl ich gepusht und versucht habe, die Pace der Jungs mitzugehen. Aber sie waren schneller. Ich habe versucht, neue Linien zu finden und meine Fahrweise anzupassen, aber ich wurde dadurch nicht wirklich schneller. Deshalb habe ich mich an unser Ziel gehalten, mit dem Paket, das wir haben, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Bevor es für die Moto2-Piloten in die Sommerpause geht, absolvieren einige davon am Montag in Brünn noch einen eintägigen Test. Auch Gonzalez und Intact-Teamkollege Senna Agius sind dabei. Nach der ersten Session am Vormittag lagen die beiden auf den Rängen 3 und 4. Die Fantic-Piloten Barry Baltus und Aron Canet führten die Zeitenliste nach vier Stunden an.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Joe Roberts (USA), Kalex, 18 Runden in 36:03,441 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +1,070 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +3,625

4. Dani Holgado (E), Kalex, +7,365

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,494

6. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +9,467

7. Marcos Ramirez (E), Kalex, +10.112

8. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +11,193

9. David Alonso (CO), Kalex, +14,736

10. Albert Arenas (E), Kalex, +16,214

11. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +14,482

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +17,409

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +17,451

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +18,872

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +19,652

16. Collin Veijer (NL), Kalex, +21,754

17. Darryn Binder (ZA), Kalex, +22,285

18. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +23,112

19. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +23,592

20. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +25,786

21. Alex Escrig (E), Forward, +25,854

22. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101

23. Yuki Kuni (J), Kalex, +29,662

24. Taiga Hada (J), Kalex, +48,129

25. Eric Fernandez (E), Boscoscuro, +1:06,657 min

– Milan Pawelec (PL), Kalex

– Ayumu Sasaki (J), Kalex

– Diogo Moreira (BRA), Kalex

– Aron Canet (E), Kalex

– Mattia Pasini (I), Boscoscuro

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.