Moto2-Test in Brünn: Manuel Gonzalez mit Fabelzeit

Manuel Gonzalez war beim Moto2-Test in Brünn in einer eigenen Liga unterwegs

Am 21. Juli testeten einige Moto2-Teams auf dem Automotodrom Brünn. Manuel Gonzalez und Senna Agius vom deutschen Intact-Team gaben den Ton an. Der spanische WM-Leader erzielte eine überlegene Bestzeit.

Joe Roberts (American Racing) konnte im Moto2-Rennen in Brünn seinen ersten Saisonsieg erzielen. Auf den Rängen 2 und 3 landeten Barry Baltus und Manuel Gonzalez.

Bevor es für die Moto2-Piloten in die Sommerpause ging, absolvierten einige davon am Montag in Brünn einen eintägigen Test. Mit dabei waren WM-Leader Manuel Gonzalez und Senna Agius (Intact GP), Albert Arenas und Darryn Binder (Gresini), Aron Canet und Barry Baltus (Fantic), Zonta van den Goorbergh und Ayumu Sasaki (RW-Idrofoglia Racing GP), Yuki Kunii und Taiga Hada (Honda Team Asia), Alex Escrig und Jorge Navarro (Klint Forward) sowie Collin Veijer (KTM Ajo) und Adrian Huertas (Italtrans).

Auffallend: Am Test nahm keiner der Boscoscuro-Piloten teil. Außer den beiden Forward-Reitern waren ausschließlich Kalex-Fahrer auf der tschechischen Strecke unterwegs.

Nach der ersten Session am Vormittag führte Barry Baltus die Zeitenliste vor Teamkollege Aron Canet an. Am Nachmittag drehten dann die Intact-Piloten ordentlich auf. Gonzalez erzielte mit 1:57,932 min die überlegene Tagesbestzeit und war über eine halbe Sekunde schneller als Teamkollege Agius. Der Spanier unterbot mit seiner Zeit den Rundenrekord von Barry Baltus – der Belgier erzielte am vergangenen Rennwochenende mit 1.58,322 min die Pole-Position – um vier Zehntelsekunden. Da Rundenrekorde jedoch nur an Rennwochenenden zählen, bleibt der Rekord von Baltus bestehen.

Am 22. Juli werden die Moto3-Piloten in Brünn testen. Für die Moto2-Fahrer geht es Mitte August vom 15. bis 17. August mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring weiter.

Ergebnisse Moto2-Test, Brünn (21. Juli):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:57,932 min

2. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,550 sec

3. Albert Arenas (E), Kalex, +0,657

4. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,819

5. Barry Baltus (B), Kalex, +1,186

6. Aron Canet (E), Kalex, +1,257

7. Jorge Navarro (E), Forward, +1,270

8. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +1,271

9. Collin Veijer (NL), Kalex, +1,285

10. Alex Escrig (E), Forward, +1,548

11. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,778

12. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +1,866

13. Yuki Kunii (J), Kalex, +2,145

14. Taiga Hada (J), Kalex, +3,124