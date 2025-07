Moto2 Brünn: Barry Baltus auf Pole, Aron Canet crasht

Barry Baltus ist der erste Belgier seit zehn Jahren, der sich die Moto2-Pole sichert. WM-Vize Aron Canet crashte in der Quali raus, schaffte es zurück auf die Strecke in Brünn – aber nicht rechtzeitig über Start/Ziel.

Im Qualifying vor dem Tschechien-GP in Brünn am Sonntag sicherte sich Barry Baltus die Pole-Position. Er ist der erste Belgier seit 2015, der sich die Moto2-Pole schnappte. Dabei sah am Freitag noch alles ganz finster aus für Baltus. Er musste den Umweg übers Q1 gehen, weil er im Zeittraining nicht gut genug abschnitt.

Die erste Startreihe komplettieren Joe Roberts und Marcos Ramirez von American Racing. Die Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius starten von Platz 4 und 6.

Den Sprung aus dem Q1 in die Session im Kampf um die Top-Startplätze geschafft hatten Barry Baltus, Dani Holgado, Ivan Ortola und Albert Arenas. Weil am Freitag beim Zeittraining Regen einsetzte und das Feld durcheinanderwirbelte, verpassten einige Stammgäste den Sprung in die Top-14, also denn Sprung direkt ins zweite Qualifying, darunter auch Diogo Moreira, der im Q1 in Kurve 10 verunfallte und somit den Sprung verpasste. Er startet entsprechend als Letzter in den Grand Prix am Sonntag. Auch Tony Arbolino, David Alonso und Deniz Öncü verpassten das Q2 als Fünfter, Sechster und Siebter knapp, starten also von den Plätzen 19 absteigend.

Früh in der Q2-Session verunfallte Aron Canet in Kurve 10 (wo Moreiras Quali endete). Kurz darauf setzte sich Barry Baltus mit einer 1:58,852 min an die Spitze, dahinter Intact-Pilot Manuel Gonzalez, Jake Dixon und Izan Guevara (dem die Rundenzeit kurz darauf wegen Track-Limits gestrichen wurde).

Neun Punkte trennen vor dem Tschechien-Rennen WM-Leader Manuel Gonzalez von Verfolger Aron Canet. Der täte also gut daran, möglichst nah an seinem Rivalen zu starten. Und der Spanier gab alles, sprang mit noch zwei Minuten auf der Uhr hektisch von der Garage aus wieder aufs Bike – doch die Mühe reichte nicht, Canet verpasste die Zeiten-Chance haarscharf, war nicht rechtzeitig vor Ablauf der Uhr über Start-Ziel. Startplatz 18 also für den WM-Zweiten.

Unterdessen hatte sich Joe Roberts vom American-Racing-Team vor Baltus geschoben, der dann wieder von Baltus abgelöst worden war. Und am Ende war es die Pole für den Belgier! Hinter ihm: Roberts und dessen Teamkollege Marcos Ramirez, dann Gonzalez – und vor dessen Intact-Kollege Senna Agius (Platz 6) noch Dani Holgado.

Spezialgast in Brünn: Mattia Pasini mit der Fantic-Wild-Card, der doppelt so alt ist wie die meisten seiner Konkurrenten: stolze 39 Jahre ist der Italiener als, wird in knapp einem Monat 40. Er hängte viele Youngster ab, qualifizierte sich an Rang 8.

Tschechien-Spezialist und Lokalheld Filip Salac fuhr vor seinem Heimpublikum auf Startplatz 9.

Ergebnisse Moto2 Brünn, Qualifying 2 (19. Juli):

1. Barry Baltus (B), Kalex, 1:58,322 min

2. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,020 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,257

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,389

5. Dani Holgado (E), Kalex, +0,483

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,568

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,658

8. Mattia Pasini (I), Boscoscuro, +0,697

9. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,781

10 Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,821

11. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,825

12. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,870

13. Jorge Navarro (E), Forward, +0,940

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,007

15. Zonta van der Goorbergh (NL), Kalex, +1,026

16. Colin Veijer (NL), Kalex, +1,089

17. Albert Arenas (E), Kalex, +2,339

18. Aron Canet (E), Kalex, keine Zeit