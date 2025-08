Aron Canet am Scheideweg: Entschluss bis Spielberg

Das spanische Moto2-Ass Aron Canet prüft über seinen Manager Bob Moore mehrere Optionen für die Saison 2026 – der Wechsel in die Superbike-WM ist weiterhin ein Thema.

Der Verbleib von Aron Canet in der Moto2-WM ist nach wie vor nicht gesichert. Der Spanier aus dem Team Fantic Lino Sonego fährt eine bärenstarke Saison und ist mit 25 Punkten Rückstand in der WM-Tabelle der erste Jäger von Spitzenreiter Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP).

Hinter den Kulissen laufen die Drähte heiß. Für 2026 gibt es für den Mann aus Corbera einige Alternativen zu seinem jetzigen Team, darunter wie berichtet auch in der Superbike-WM. Und es sind gleich mehrere Optionen in der seriennahen Weltmeisterschaft, die Canet offenstehen – das hat sein Management nun bestätigt. Eine Variante ist die Nachfolge von Alvaro Bautista bei Aruba.it Ducati an der Seite von Nicolo Bulega. Eine weitere Möglichkeit ist der zweite Platz neben Routinier Danilo Petrucci im BMW-Werksteam; der Italiener kommt als Nachfolger von Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark steht nach fünf Jahren mit dem deutschen Hersteller vor dem Aus.

Canet wird wie Jake Dixon und die Binder-Brüder in Management-Fragen vom ehemaligen Motocross-Ass Bob Moore vertreten. Der US-Amerikaner sagte gegenüber SPEEDWEEK.com zur aktuellen Lage: «Wir arbeiten immer noch an Arons Deal für 2026. Wir hoffen, dass wir bis zum Spielberg-Wochenende mehr wissen. Es ist jedenfalls eine aufregende Phase.»

Moore hat Jake Dixon (29) für 2026 in Form eines lukrativen Deals in der Superbike-WM bei Honda untergebracht. Ein SBK-Werksvertrag ist finanziell in jedem Fall über einen Moto2-Deal zu stellen.

Derzeit winkt Canet sowohl bei Ducati als auch BMW aber nur ein Jahresvertrag, da die Vereinbarungen zwischen den Teams Aruba.it und ROKiT (SMR) nur bis Ende 2026 laufen und bislang nicht verlängert wurden.

Canet muss eine Grundsatzentscheidung fällen, was seine sportliche Zukunft betrifft. Denn der bald 26-Jährige weiß, dass ihn für die MotoGP kein Hersteller in Betracht zieht.

Entscheidet er sich bei den Superbikes für Ducati, bekommt er das beste Motorrad in einem hervorragenden Team – und ein überschaubares Gehalt, das aber über seinem jetzigen liegen würde. BMW hat finanziell mehr Spielraum, hinter der Schlagkraft der M1000RR stehen aber Fragezeichen, da mit ihr nur Razgatlioglu herausragende Leistungen zeigt.

Der exzentrische Tattoo-Fan Canet ist elffacher Grand-Prix-Sieger und stand in der Moto2-Klasse fünfmal ganz oben. Er hat private Turbulenzen überwunden, ist wieder in Topform und fährt so konstant wie noch nie. In der laufenden Saison war er im Ziel nie schlechter als Achter – ausgerechnet beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Brünn musste er den ersten Nuller hinnehmen. Mit Fantic-Kollege Barry Baltus kämpft er auch um den Sieg in der Moto2-Teamwertung.