Adrian Huertas: Im Moment sieht es sehr düster aus

Supersport-Weltmeister Adrian Huertas wagte 2025 den Wechsel ins GP-Paddock. Bislang konnte der Spanier in der Moto2-WM nicht überzeugen. SPEEDWEEK.com sprach mit ihm über seine bisherige Saison.

Zu diesem Zeitpunkt in der vergangenen Saison war Adrian Huertas der große Protagonist der Supersport-Weltmeisterschaft. Er fuhr einen Sieg nach dem anderen ein und war die Referenz in dieser Kategorie. Diese Dominanz führte ihn schließlich zum Weltmeistertitel – sein Zweiter, nach dem Gewinn der Supersport-300-WM im Jahr 2021.

Nachdem Livio Suppo, ehemaliger Manager des Teams HRC, Huertas im vergangenen Jahr bei der Supersport-WM gesehen hatte, war er überzeugt, dass der Supersport-Weltmeister auch in der Moto2 gut abschneiden könnte. Er überzeugte das Team Italtrans, für das er als Berater und Manager tätig ist, Huertas unter Vertrag zu nehmen.

Seine Wette schien aufzugehen. In den Vorsaisontests lief es für den Spanier sehr gut, aber als die Weltmeisterschaft startete und Huertas auf ihm unbekannte Rennstrecken traf, wurde es kompliziert, sehr kompliziert. Die Ergebnisse waren frustrierend, und Huertas, der zuvor der Maßstab in seiner Kategorie gewesen war, liegt derzeit in der Moto2-Gesamtwertung nur auf Rang 25.

Von einem gefragten Interviewpartner für alle Medien zur völligen Ausgrenzung – eine Situation, die nicht leicht zu bewältigen sein dürfte. SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach mit dem 21-Jährigen.

Adrian, es war ein schwieriger Saisonstart.

Die Vorsaison verlief nicht schlecht, aber als die Meisterschaft begann, wurde es etwas schwieriger. Aber seit dem GP von Spanien in Jerez haben wir versucht, kleine Schritte zu machen, die von außen vielleicht nicht zu sehen sind. Aber ich bin sicher, dass wir das Fundament für ein schönes Schloss legen und dass es eines Tages, wenn es fertig ist, jeder sehen wird. In der Zwischenzeit arbeite ich hart.

Du bist nach einer Saison, in der du ununterbrochen gewonnen hast, ins Grand-Prix-Paddock gekommen. Wie kommst du damit zurecht, von ganz oben dich nun dort wiederzufinden, wo du jetzt bist?

Ehrlich gesagt ist es immer schwer für einen Fahrer, der daran gewöhnt ist, viel zu gewinnen. Aber ich habe mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, indem ich die Meisterschaft und die Kategorie gewechselt habe, und das ist nicht einfach. Alles braucht seine Lernphase. Ich muss das Motorrad kennenlernen, die Meisterschaft kennenlernen.

Ich sehe mich als Sieger, ich fahre Motorrad, um immer zu gewinnen. Wenn man mir sagen würde, dass meine Karriere 15 Jahre dauern wird, ich aber kein einziges Rennen mehr gewinnen werde, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich weiter Motorrad fahren will.

Das Verlangen, wieder das Gefühl des Sieges zu erleben, motiviert mich in schwierigen Zeiten. Aber ich glaube, wir arbeiten gut und wenn wir so weitermachen, können wir auch hier Siege einfahren, auch wenn es im Moment noch sehr düster aussieht. Ich glaube, dass die Arbeit, die ich mit dem Team und mit mir selbst leiste, die Früchte tragen wird, die ich mir erhoffe.

Ich kann mir vorstellen, dass man den Fortschritt im Moment daran misst, wie weit man hinter dem Ersten liegt.

Ja, wenn man sich nicht zu 100 Prozent messen kann, vergleicht man den Rhythmus, denn den Ersten sehe ich praktisch gar nicht.

Da du es gewohnt bist zu gewinnen, muss das sehr seltsam für dich sein.

Ja, das ist es. Zu Beginn der Saison sieht man sich schon ein wenig zurückgeworfen, und dazu kommen noch Dinge wie neulich in Deutschland, wo ich wegen eines Fehlers meinerseits im Qualifying als Letzter gestartet bin.

Wo siehst du dich derzeit realistisch gesehen?

Ich schätze, unter den ersten 20. Ich hoffe, dass ich bald einen kleinen Schritt nach vorne machen und dann um Punkte kämpfen kann. Ich bin gerne realistisch. Punkte zu sammeln, weil schnellere Fahrer gestürzt sind, sind keine echten Punkte, das sind keine Punkte, die mich moralisch beruhigen.

Ich komme hierher, um zu kämpfen und zu gewinnen, und wenn ich merke, dass das nicht möglich ist, würde ich mir sehr genau überlegen, ob ich weitermache oder nicht. Ich bin ein Siegfahrer, und dafür hat mein Team mir vertraut und mich unter Vertrag genommen. Ich vertraue ihnen und unserem gemeinsamen Potenzial zu 100 Prozent und glaube, dass wir es schaffen können. Nur können wir heute noch nicht mit der Einstellung antreten, zu gewinnen, weil das nicht realistisch ist. Wir müssen noch viel mehr aufbauen, und wenn wir das geschafft haben, können wir mit einer anderen Einstellung antreten.

Ich kann mir vorstellen, dass man mit dieser Einstellung losfährt, wenn man das Haus verlässt, um zu einem GP zu fahren – nämlich mit dem Ziel, diese Schritte nach vorne zu machen.

Das Renntempo in der Moto2 ist ganz anders als das, was ich aus der Superbike gewohnt war. Am Sonntag bist du ein bisschen niedergeschlagen, aber am Montag fängst du zu Hause schon an, Videos vom nächsten Rennen anzuschauen und alles zu analysieren. Und plötzlich steigt deine Moral und am Donnerstag sagst du dir: «Dieses Wochenende werde ich es schaffen.» Es stimmt, dass dich die Realität dann dorthin bringt, wo du in diesem Moment hingehörst.

In der Situation, in der wir uns gerade befinden, haben wir es nicht verdient, dort zu sein, wir müssen daran arbeiten. Ich bin sehr fleißig und glaube, dass man mit harter Arbeit am Ende alles erreichen kann. Und nun ja, wenn wir gerade an diesem Punkt sind, dann ist das der Punkt, an dem wir es verdienen, zu sein. Und morgen werden wir an einem anderen Punkt sein, weil das der Punkt ist, an dem wir es verdienen, zu sein. Und wenn wir weiterarbeiten, werden wir am Ende dort ankommen, wo wir hinwollen.

Wie war der Weg, der dich zum Sieg in der Supersport-WM geführt hat? War es auch dort schwierig oder war es anders?

Ja, auch dort war es schwierig. Das erste Jahr mit Kawasaki war ein bisschen schwierig.

Es stimmt allerdings, dass es hier anders ist, weil hier alle letztendlich das gleiche Material haben. In der Supersport-WM hatte ich im ersten Jahr ein Setup, mit dem ich lernen konnte. Im zweiten Jahr haben wir das Paket ein wenig verbessert und einen Schritt nach vorne gemacht. Ducati wurde auf mich aufmerksam, gab mir eine Chance, und mit diesem Motorrad und diesem Paket habe ich mich wohlgefühlt und die Weltmeisterschaft gewonnen.

Was fällt dir derzeit am schwersten?

Im Allgemeinen ändern sich viele Dinge, darunter auch die Dynamik der Meisterschaft, an die ich mich erst gewöhnen muss. Vielleicht habe ich mich nicht ganz so schnell daran gewöhnt ... Ich werde weiter daran arbeiten.

Im zweiten Teil des Interviews spricht Adrian Huertas über Teamkollege Diogo Moreira und ob er den Schritt, in die Moto2-WM zu gehen, bereut.

Fortsetzung folgt...