Arbolino, Baltus – Unruhe auf dem Moto2-Transfermarkt

Die Verpflichtung von Topfahrer Aron Canet durch Marc VDS Racing hat weitere Dynamik in den Fahrermarkt der Moto2-WM gebracht. So könnten unter anderem schon bald Arbolino und Baltus neue Verträge unterschreiben.

Moto2-Mitfavorit Aron Canet bleibt in der Moto2-WM und startet 2026 für die belgische Mannschaft von Marc VDS auf einer Boscoscuro. Der während des Österreich-GP bestätigte Deal hat das Geschehen auf dem Transfermarkt mit beschleunigt. Dazu kommt die spannende Personalie Diogo Moreira. SPEEDWEEK.com berichtete: Der Sieger des Spielberg-Rennens ist sich einig mit Honda und wird somit stand heute als einziger Fahrer der mittleren GP-Kategorie ins Oberhaus aufsteigen.

Was bedeutet, dass sich sowohl Italtrans als auch Fantic Racing auf die Suche nach hochwertigem Ersatz gemacht haben. Spannend ist, dass vieles darauf hindeutet, dass die italienische Mannschaft, die andere Einheit im Auge hat. Italtrans hat Interesse an Barry Baltus bekundet. Der Belgier ist seit seinem Wechsel zu Fantic sportlich deutlich gewachsen. Baltus gelang es, sich nach dem Wechsel in die Mannschaft von Roberto Locatelli aus dem Mittelfeld in Richtung Spitze zu schieben. Der großgewachsene Moto2-Athlet hält den erstaunlichen vierten Platz.

Auch deshalb spricht sowohl für Fantic als für Baltus wenig für einen Wechsel – doch sicher ist das Italtrans mehr als nur starkes Interesse am Belgier hat. Fantic Racing steht damit unter Zugzwang, denn mit dem bestätigten Weggang von Canet könnte das erfolgreiche Konstrukt, welches auch zur Führung in der Team-WM vor Intact GP geführt hat, zusammenklappen.

Um die Mannschaft zu stärken, ist Landsmann Tony Arbolino im Gespräch. Offensichtlich traut sich die mit Kalex arbeitende Mannschaft um Locatelli zu, die Dauer-Formkrise des fraglos hochtalentierten Arbolino zu beenden. Erst zur Saison 2025 dockte der Italiener bei Pramac in der neu organisierten Moto2-Struktur von Yamaha an – mit dem Ziel, sich über die Moto2 bei Yamaha doch noch in die Königsklasse zu bringen. Doch außer einem zweiten Platz in den USA hat Arbolino 2025 nichts vorzuweisen – WM-Rang 16. Damit bleiben die Türen bei Yamaha geschlossen.

Kommt es zum Wechsel mit dem für Arbolino verbundenen Neustart bei Fantic ist die nächste offene Stelle bei Pramac zu besetzen. Hier könnte sich für einen Nachfolger erst für 2027 eine neue Chance in der Königsklasse ergeben. Nämlich dann, wenn im Zuge der technischen Neuausrichtung mit 850er-Bikes auch sämtliche MotoGP-Stammplätze frisch vergeben werden können. Sicher ist, dass es in den kommenden Wochen noch etliche Wechsel unterhalb der MotoGP-Topliga geben wird.

WM-Stand nach 13 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 169. 3. Moreira 153. 4. Baltus 143. 5. Dixon 119. 6. Vietti 106. 7. Öncü 100. 8. Arenas 94. 9. Agius 93. 10. Ramirez 84. 11. Roberts 80. 12. Holgado 80. 13. Salac 71. 14. Guevara 62. 15. Lopez 58.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 308. 2. Boscoscuro 177. 3. Forward 13.