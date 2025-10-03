Moto2, Zeittraining: Gonzalez auf Lombok mit Rekord

Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact war im Zeittraining in Mandalika am Freitagnachmittag eine Klasse für sich. Aron Canet erlebte erneut ein Desaster.

Der Austragungsmodus in der Moto2-WM schaut so aus: Die Top-14 des Zeittrainings ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid ab Startplatz 19.



Im FP1 am Freitagmorgen, Lombok ist gegenüber MEZ sechs Stunden voraus, sorgte Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS) mit einer Boscoscuro für die Bestmarke und kratzte mit 1:33,245 min bereits am Rundenrekord von Aron Canet (1:33,077 min) aus dem Vorjahr.



Nach sechs Minuten und drei Runden des Zeittrainings führte Vietti die Zeitenliste mit 1:33,573 min an – und stürzte!



Bei 57 Grad Celsius Asphalttemperatur zerschmetterte WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact zur Halbzeit der 40-minütigen Session den Rundenrekord und blieb als erster Moto2-Pilot jemals unter 1:33 min.



Der WM-Dritte Aron Canet hatte 3 min vor Schluss in Kurve 16 einen Highsider und strandete letztlich auf Platz 20, womit er am Samstag ins Qualifying 1 muss. Gleiches gilt aus den Top-10 der Weltmeisterschaft für Vietti (15.) und Senna Agius (25.). Sachsenring-Sieger Deniz Öncü fehlt in Indonesien verletzungsbedingt.



Gonzalez’ Bestzeit 1:32,996 min blieb bis zum Schwenken der schwarz-weiß-karierten Flagge unerreicht, dem Spanier folgen Daniel Holgado, Daniel Munoz, Tony Arbolino, Jake Dixon, Marcos Ramirez, Ayumu Sasaki, David Alonso, Diogo Moreira, Collin Veijer, Barry Baltus, Albert Arenas, Zonta van den Goorbergh und Ivan Ortola in den Top-14, die damit direkt im Q2 stehen.

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Zeittraining (3. Oktober)::

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:32,996 min

2. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,190 sec

3. Daniel Munoz (E), Kalex, 0,255

4. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,311

5. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,317

6. Marco Ramirez (E), Kalex, +0,447

7. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,461

8. David Alonso (CO), Kalex, +0,464

9. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,464

10. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,483

11. Barry Baltus (B), Kalex, +0,512

12. Albert Arenas (E), Kalex, +0,518

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,541

14. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,566