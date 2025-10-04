Lombok: Moreira (Italtrans) mit Rekord auf Moto2-Pole

Im Qualifying der Moto2 in Mandalika unterboten die Top-15 (!) den letztjährigen Rundenrekord. Der WM-Zweite Diogo Moreira aus Brasilien, nächstes Jahr für LCR Honda in der MotoGP am Start, eroberte seine fünfte Pole.

Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag (Start 7.15 Uhr MEZ) ab Startplatz 19.

Gleich drei Fahrer aus den Top-10 der Weltmeisterschaft, den verletzten Deniz Öncü ausgenommen, mussten durch das Qualifying 1: Der WM-Dritte Aron Canet, der Siebte Celestino Vietti und der Neunte Senna Agius.



Erstaunlich: Lediglich Vietti schaffte als Vierter den Sprung ins Q2, außerdem Alex Escrig, Filip Salac und Izan Guevara.

Der letztjährige Rundenrekord von Aron Canet (1:33,077 min) wurde von WM-Leader Manuel Gonzalez bereits im Zeittraining am Freitag mit 1:32,996 min unterboten. Im FP2 am Samstagmorgen steigerte sich der Spanier mit einer weiteren Bestzeit sogar auf 1:32,597 min.

Im Q2 hielt die Bestmarke von Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact gerade mal eine Runde, dann führte Rookie David Alonso, Moto3-Weltmeister 2024, die Zeitenliste mit 1:32,499 min an.

Sechs Minuten vor Ende begann die finale Jagd und die Zeiten purzelten: Der WM-Zweite und nächstjährige MotoGP-Pilot Diogo Moreira katapultierte sich in den letzten Sekunden mit seiner Italtrans-Kalex mit 1:32,441 min auf Platz 1 und blieb damit bis zum Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge vorne. Neben dem Brasilianer qualifizierten sich Alonso und Izan Guevara für die erste Startreihe.

Reihe 2 bilden Gonzalez, Daniel Holgado und Marcos Ramirez; aus Reihe 3 starten Collin Veijer, Jake Dixon und Barry Baltus.



Erstaunlich: Die Top-15 unterboten allesamt den Rundenrekord des Vorjahres!

Ergebnisse Moto2 Mandalika, Qualifying 2 (4. Oktober):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:32,341 min

2. David Alonso (CO), Kalex, +0,158 sec

3. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,175

4. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,257

5. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,330

6. Marco Ramirez (E), Kalex, +0,344

7. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,484

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,568

9. Barry Baltus (B), Kalex, +0,577

10. Albert Arenas (E), Kalex, +0,584

11. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,596

12. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,604

13.Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,658

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,702

15. Zonta van den Goorbergh (NL), +0,731

16. Alex Escrig (E), Forward, +0,944

17. Daniel Munoz (E), Kalex, +1,111

18. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +1,138