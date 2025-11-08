Portimao, Q2: Rekord & Pole für Moreira, Gonzalez 8.

Mit einer fabelhaften Schlussattacke sicherte sich WM-Spitzenreiter Diogo Moreira den besten Startplatz für die vorletzte Moto2-Schlacht. Intact-Ass Gonzalez landete auf Platz 8. Dixon und Canet flogen von ihren Bikes .

Vor dem vorletzten MotoGP-Sprint des Jahres machten sich die Piloten der Moto2 daran, die Startplätze für den Portugal-GP zu definieren. Es war eine Session von enormer Wichtigkeit, denn die Ausgangslage der großen Titelrivalen Diogo Moreira und Manuel Gonzalez könnte Einfluss auf die WM-Entscheidung nehmen. Vor dem GP-Rennen hat Moreira neun Zähler Vorsprung auf Intact-GP-Racer Manuel Gonzalez.

Da Überholen in der Moto2 äußerst schwierig ist, mussten beide Piloten alles daran setzen, sich in eine bestmögliche Ausgangslage zu fahren. Besondere Würze gab es vor dem Q2 zusätzlich durch die Tatsache, dass Aron Canet, der rechnerisch ebenfalls noch Chancen hat, als Schnellster des Zeittrainings auf die Piste ging.

Zu den 14 Direktqualifizierten hatten sich über das Q1 Ersatzpilot Daniel Munoz – der Spanier vertritt Deniz Öncü –, Filip Salac, Zonta van der Goorbergh und Forward-Pilot Alex Escrig in die entscheidende Sitzung gebracht.

Den ersten Anspruch auf Startplatz 1 meldete Jake Dixon an. Der Brite fuhr schneller als Moreira und Collin Veijer.

Manuel Gonzalez setzte sich erst spät in Szene. Der Madrilene brach die erste fliegende Runde ab, setzte neu an und setzte sich dann aber auf Platz 4. Als die Piloten in die Box zurückkehrten, um sich mit frischem Hinterrad auf die Pole-Jagd zu machen, war Gonzalez von Barry Baltus auf Rang 5 zurückgedrängt. Aron Canet hing auf Platz 11 fest und lag noch hinter dem zweiten Intact-Racer Senna Agius.

Dramatik in den letzten fünf Minuten: Erst schmiss Jake Dixon seine Boscoscuro weg. Die Session ging zwar weiter für den Engländer, doch eine Verbesserung war nicht drin. Die Spitze wurde dann von Italtrans-Moreira gesprengt. Der Brasilianer umrundete den Kurs in 1:41,168 min – was zugleiche einen neuen Streckenrekord bedeutete!

Während Baltus versuchte, noch schneller zu fahren aber auf Rang 4 blieb, warf auch Aron Canet sein Bike in den Kies. Doch Canet hatte sich als Fünfter eine gute Position gesichert.

Für eine Überraschung sorgte Collin Veijer, der sich mit seiner Kalex der Ajo-Mannschaft auf Platz 3 brachte.

Manuel Gonzalez konnte im Finale nicht entscheidend zulegen. Der WM-Mitfavorit fiel hinter Dani Holgado und Daniel Munoz auf Platz 8 zurück und muss damit aus Reihe 3 losfahren – während Moreira mit P1 das größtmögliche Ausrufezeichen setzte.

Ergebnisse Moto2 Portimao, Qualifying 2 (8. November):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:41,168 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,017 sec

3. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,149

4. Barry Baltus (B), Kalex, +0,169

5. Aron Canet (E), Kalex , +0,187

6. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,236

7. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,273

8. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,331

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,387

10. David Alonso (CO), Kalex, +0,435

11. Alex Escrig (E), Forward, +0,446

12. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,513

13. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, +0,550

14. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,581

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,584

16. Albert Arenas (E), Kalex, +0,779

17. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,961

18. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,995