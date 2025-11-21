Intact GP: Neun Siege und drei Vize-WM-Titel

Die deutsche Moto2- und Moto3-Truppe von Liqui Moly Dynavolt Intact GP darf auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und hätte es bei den Siegen fast in den zweistelligen Bereich geschafft.

Die nun abgelaufene Saison 2025 war für das deutsche Intact-Team das bisher erfolgreichste Jahr im Paddock der Motorrad-WM. Mit dem Spanier Manuel Gonzalez war die Truppe aus Memmingen bis zum letzten Grand Prix in Valencia noch im Rennen um den Moto2-WM-Titel.

Der Vize-WM-Titel von Gonzalez war dennoch das beste Einzel-Ergebnis für Intact GP in der Moto2-Klasse. In Zahlen ausgedrückt waren es insgesamt neun Grand Prix-Siege, die Manuel Gonzalez (4), Senna Agius (2) sowie Moto3-Ass David Munoz (3) geholt haben. Die von Gonzalez und Agius gesammelten WM-Punkte brachten Intact GP auch in der Moto2-Teamwertung Rang 2 ein.

Darüber hinaus durften sich die Macher des Teams um Stefan Keckeisen, Jürgen Lingg und Wolfgang Kuhn in der Saison 2025 über neun Pole-Positions freuen. Dank Gonzalez, Agius, Munoz und Guido Pini sowie der MotoE-Fahrer gab es in Summe 27 Podiumsplätze zu bejubeln. 26-mal standen Fahrer des Intact-Teams in der ersten Startreihe eines Rennens. Dabei ist zu bedenken: Das spanische Moto3-Ass David Munoz verpasste verletzungsbedingt die letzten vier Grand-Prix-Wochenenden.

Dazu kommt das beendete MotoE-Projekt, wo man sich mit dem Franzosen Hector Garzo und dem Italiener Lorenzo Baldassarri den Vize-WM-Titel in der Teamwertung sichern konnte. Übrigens: Den Vize-Titel in der Moto2-Teamwertung gab es auch in der Saison 2021 durch Tom Lüthi und Marcel Schrötter. Damals erreichte Lüthi ein Sieg beim Grand Prix in Austin.