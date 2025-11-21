Intact GP: Neun Siege und drei Vize-WM-Titel
Die deutsche Intact-Truppe erlebte über alle Klassen hinweg das erfolgreichste Jahr der Team-Geschichte
Die nun abgelaufene Saison 2025 war für das deutsche Intact-Team das bisher erfolgreichste Jahr im Paddock der Motorrad-WM. Mit dem Spanier Manuel Gonzalez war die Truppe aus Memmingen bis zum letzten Grand Prix in Valencia noch im Rennen um den Moto2-WM-Titel.
Der Vize-WM-Titel von Gonzalez war dennoch das beste Einzel-Ergebnis für Intact GP in der Moto2-Klasse. In Zahlen ausgedrückt waren es insgesamt neun Grand Prix-Siege, die Manuel Gonzalez (4), Senna Agius (2) sowie Moto3-Ass David Munoz (3) geholt haben. Die von Gonzalez und Agius gesammelten WM-Punkte brachten Intact GP auch in der Moto2-Teamwertung Rang 2 ein.
Darüber hinaus durften sich die Macher des Teams um Stefan Keckeisen, Jürgen Lingg und Wolfgang Kuhn in der Saison 2025 über neun Pole-Positions freuen. Dank Gonzalez, Agius, Munoz und Guido Pini sowie der MotoE-Fahrer gab es in Summe 27 Podiumsplätze zu bejubeln. 26-mal standen Fahrer des Intact-Teams in der ersten Startreihe eines Rennens. Dabei ist zu bedenken: Das spanische Moto3-Ass David Munoz verpasste verletzungsbedingt die letzten vier Grand-Prix-Wochenenden.
Dazu kommt das beendete MotoE-Projekt, wo man sich mit dem Franzosen Hector Garzo und dem Italiener Lorenzo Baldassarri den Vize-WM-Titel in der Teamwertung sichern konnte. Übrigens: Den Vize-Titel in der Moto2-Teamwertung gab es auch in der Saison 2021 durch Tom Lüthi und Marcel Schrötter. Damals erreichte Lüthi ein Sieg beim Grand Prix in Austin.