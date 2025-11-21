Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Verstappen von Ford beeindruckt

Intact GP: Neun Siege und drei Vize-WM-Titel

Von Johannes Orasche
Die deutsche Intact-Truppe erlebte über alle Klassen hinweg das erfolgreichste Jahr der Team-Geschichte
© Intact GP

Die deutsche Intact-Truppe erlebte über alle Klassen hinweg das erfolgreichste Jahr der Team-Geschichte

Die deutsche Moto2- und Moto3-Truppe von Liqui Moly Dynavolt Intact GP darf auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken und hätte es bei den Siegen fast in den zweistelligen Bereich geschafft.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die nun abgelaufene Saison 2025 war für das deutsche Intact-Team das bisher erfolgreichste Jahr im Paddock der Motorrad-WM. Mit dem Spanier Manuel Gonzalez war die Truppe aus Memmingen bis zum letzten Grand Prix in Valencia noch im Rennen um den Moto2-WM-Titel.

Der Vize-WM-Titel von Gonzalez war dennoch das beste Einzel-Ergebnis für Intact GP in der Moto2-Klasse. In Zahlen ausgedrückt waren es insgesamt neun Grand Prix-Siege, die Manuel Gonzalez (4), Senna Agius (2) sowie Moto3-Ass David Munoz (3) geholt haben. Die von Gonzalez und Agius gesammelten WM-Punkte brachten Intact GP auch in der Moto2-Teamwertung Rang 2 ein.

Darüber hinaus durften sich die Macher des Teams um Stefan Keckeisen, Jürgen Lingg und Wolfgang Kuhn in der Saison 2025 über neun Pole-Positions freuen. Dank Gonzalez, Agius, Munoz und Guido Pini sowie der MotoE-Fahrer gab es in Summe 27 Podiumsplätze zu bejubeln. 26-mal standen Fahrer des Intact-Teams in der ersten Startreihe eines Rennens. Dabei ist zu bedenken: Das spanische Moto3-Ass David Munoz verpasste verletzungsbedingt die letzten vier Grand-Prix-Wochenenden.

Dazu kommt das beendete MotoE-Projekt, wo man sich mit dem Franzosen Hector Garzo und dem Italiener Lorenzo Baldassarri den Vize-WM-Titel in der Teamwertung sichern konnte. Übrigens: Den Vize-Titel in der Moto2-Teamwertung gab es auch in der Saison 2021 durch Tom Lüthi und Marcel Schrötter. Damals erreichte Lüthi ein Sieg beim Grand Prix in Austin.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 21.11., 07:45, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Fr. 21.11., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 21.11., 10:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 21.11., 11:25, Motorvision TV
    Car History
  • Fr. 21.11., 11:50, Motorvision TV
    FastZone
  • Fr. 21.11., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 21.11., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 21.11., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 21.11., 15:40, Anixe HD
    Anixe auf Rädern: Supercars &amp; Tests und Trends
  • Fr. 21.11., 16:15, RBB Fernsehen
    In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2111054512 | 6