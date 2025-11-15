Valencia: Holgado (CFMOTO) mit Rekord auf Moto2-Pole

Im Qualifying der Moto2 in Valencia unterboten alle 18 Fahrer den Rundenrekord aus dem Jahr 2023. Manuel Gonzalez aus dem deutschen Intact-Team eroberte im Titelkampf den besseren Startplatz als WM-Leader Diogo Moreira.

Die Top-14 des Moto2-Zeittrainings am Freitag ziehen direkt ins Qualifying 2 am Samstag ein, alle anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen. Von dort rücken die schnellsten vier auf, der Rest steht auf dem Grid im Grand Prix am Sonntag (Start 12.15 Uhr) ab Startplatz 19.

Gleich drei Fahrer aus den Top-10 der Weltmeisterschaft mussten durch das Qualifying 1: Neben WM-Leader Diogo Moreira auch der Siebte David Alonso und der Neunte Albert Arenas.



Während Alonso als Sechster scheiterte, schafften Arenas (1.) und Moreira (3.) den Sprung ins Q2, außerdem Aron Canet und Filip Salac.

Der Rundenrekord von 2023 von Fermin Aldeguer (1:33,665 min) wurde in jeder vorangegangenen Trainings-Session an diesem Wochenende unterboten und stand vor dem Q2 bei 1:32,372 min, gefahren von Daniel Munoz im FP2.

Arenas steigerte diese Bestmarke im Q1 auf 1:32,177 min, im Q2 katapultierte sich Daniel Holgado in der dritten fliegenden Runde mit 1:32,155 min an die Spitze und konnte sich anschließend auf 1:32,075 min verbessern.

Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact, der den Grand Prix am Sonntag gewinnen muss, um seine winzige Chance auf den WM-Titel zu wahren, lag nach dem ersten Stint auf dem 18. und damit letzten Platz.

Sechs Minuten vor Ende begann die finale Jagd und die Zeiten purzelten: Gonzalez’ Teamkollege Senna Agius blieb als Erster unter 1:32 und fuhr 1:31,886 min, Holgado und Izan Guevara waren wenig später sogar noch schneller.

Der entfesselt fahrende Holgado konnte sich bis auf 1:31,715 min steigern, neben dem Spanier qualifizierten sich Guevara und Agius für Startreihe 1, in der zweiten Reihe stehen Arenas, Gonzalez und Alex Escrig.

Gonzalez hat damit Teil 1 seines beinahe unmöglichen Jobs im WM-Kampf erledigt und startet vier Plätze vor Moreira. Gewinnt Gonzalez das Rennen, darf Moreira maximal 15. werden, damit der Titel zum Team aus dem Allgäu geht.

Im Kampf um den dritten WM-Rang ist die Ausgangslage wie folgt: Canet (226 Punkte) qualifizierte sich als 12., Barry Baltus (232) als 14. und Jake Dixon (215) als 17.



Erstaunlich: Alle 18 Fahrer unterboten den Rundenrekord aus dem Jahr 2023!

Ergebnisse Moto2 Valencia, Qualifying 2 (15. November):

1. Daniel Holgado (E), Kalex, 1:31,715 min

2. Izan Guevara (E) Boscoscuro, +0,158 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,171

4. Albert Arenas (E), Kalex, +0,305

5. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,350

6. Alex Escrig (E), Forward, +0,362

7. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,383

8. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,394

9. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,416

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,442

11. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,543

12. Aron Canet, (E), Kalex, +0,598

13. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,603

14. Barry Baltus (B), Kalex, +0,672

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,742

16. Sergio Garcia (E), Kalex, +0,771

17. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,812

18. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,903