Moto3

Moto3-Feld 2020: Ein Österreicher und ein Schweizer

Aus deutschsprachiger Sicht war die Moto3-Klasse im vergangenen Jahr wenig interessant, 2020 ist mit Maximilian Kofler ein Österreicher fix dabei. Die Schweiz ist durch Jason Dupasquier vertreten.

30 Piloten umfasst die Teilnehmerliste für die kommende Saison der Moto3-WM, drei verschiedene Hersteller sind am Start. Honda und KTM dominieren mit jeweils 14 Motorrädern.

Husqvarna kehrt nach 2014 und 2015 mit einem Werksteam (Fenati, Lopez) zurück. Das Team wird von Max Biaggi und Peter Öttl geleitet. Die Husky FR250GP wird baugleich mit der KTM sein. Für 2022 könnte in Munderfing eine Moto3-Eigenkonstruktion entstehen, hat Firmenchef Stefan Pierer verlauten lassen.

Wie schwierig sich die Suche nach Siegfahrern in der Moto3-Klasse gestaltete, verdeutlicht das Beispiel Red Bull KTM Ajo: Dieser erfolgreiche Rennstall geht mit dem 19. und 20. der Moto3-WM-Tabelle 2019 in das Jahr 2020. Mit Weltmeister Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet und Marcos Ramirez wechselten die Top-3 der Saison 2019 in die zweithöchste Klasse der Motorrad-WM.

Das Red Bull KTM Tech3 Team von Hervé Poncharal ist neu in der Moto3-Klasse, weil KTM als Chassis-Hersteller aus der Moto2-Klasse ausstieg. Dafür zog sich das Caponera-KTM-Team (2019 mit Masia und Migno) nach 23 Jahren aus dem GP-Geschäft zurück, weil es vom Sponsor Bester Capital Dubai im Stich gelassen worden ist.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Mit Maximilian Kofler (CIP Green Power) hat Österreich einen Fixstarter. Dazu fährt der Deutsche Dirk Geiger die ersten vier Grand Prix des Jahres als Ersatz für den noch 15-jährigen Barry Baltus im PrüstelGP Team – neben dem Schweizer Jason Dupasquier.

Nr Fahrer (Nationalität) Team Motorrad 1 Jaume Masia (E) Leopard Racing Honda 2 Ryusei Yamanaka (J) Estrella Galicia Honda 3 Dennis Foggia (I) Leopard Racing Honda 4 Sergio Garcia (E) Estrella Galicia Honda 5 Filip Salac (CZ) Snipers Team Honda 6 Celestino Vietti (I) Sky Racing Team VR46 KTM 7 Tony Arbolino (I) Snipers Team Honda 8 Andrea Migno (I) Sky Racing Team VR46 KTM 9 John Mcphee (GB) Petronas Sprinta Racing Honda 10 Gabriel Rodrigo (ARG) Kömmerling Gresini Honda 11 Alonso Lopez (E) Sterilgarda Max Racing Husqvarna 12 Niccolo Antonelli (I) Sic58 Squadra Corse Honda 13 Tatsuki Suzuki (J) Sic58 Squadra Corse Honda 14 Raul Fernandez (E) Red Bull KTM Ajo KTM 15 Kaito Toba (J) Red Bull KTM Ajo KTM 16 Darryn Binder (RSA) CIP Green Power KTM 17 Jason Dupasquier (CH) PrüstelGP KTM 18 Jeremy Alcoba (E) Kőmmerling Gresini Honda 19 Deniz Öncü (TR) Red Bull KTM Tech3 KTM 20 Romano Fenati (I) Sterilgarda Max Husqvarna 21 Barry Baltus (B) PrüstelGP KTM 22 Ayumu Sasaki (J) Red Bull KTM Tech3 KTM 23 Maximilian Kofler (A) CIP Green Power KTM 24 Albert Arenas (E) Aspar Team KTM 25 Makar Yurchenko (KAZ) Boe Skull Rider Mugen KTM 26 Ai Ogura (J) Honda Team Asia Honda 27 Stefano Nepa (I) Aspar Team KTM 28 Jakub Kornfeil (CZ) Boe Skull Rider Mugen KTM 29 Khairul Idham Pawi (MAL) Petronas Sprinta Honda 30 Yuki Kunii (J) Honda Team Asia Honda