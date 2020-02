Moto3

WM-Neuling Dirk Geiger (KTM): «Ein Traum wird wahr»

Nachdem die MotoGP-Asse ihre Wintertests abgeschlossen haben, beginnt am Freitag in Doha der dreitägige IRTA-Test der Klassen Moto3 und Moto2. Für Dirk Geiger (PrüstelGP) ist Katar Neuland.

In Jerez bekam Dirk Geiger bei einem zweitägigen Privattest und dem anschließenden IRTA-Test die erste Gelegenheit, sich an die PrüstelGP-KTM und die Moto3-WM zu gewöhnen. Er steigerte sich kontinuierlich, landete aber dennoch mit einem Rückstand von 3,426 Sekunden auf dem 31. und letzten Platz der kombinierten Zeitenliste. Am Mittwoch machte sich der Mannheimer auf nach Katar, wo ein weiterer offizieller Test (28. Februar bis 1. März) und der Saisonauftakt am 8. März anstehen.

«Ich freue mich riesig und bin sehr, sehr gespannt, weil ich zum ersten Mal in Katar bin: Die Wüste, das Flutlicht, alles ist neu für mich», gestand der WM-Neuling. «Ich denke aber, dass ich sehr gut vorbereitet bin. Auch mit dem Test in Jerez, das hat mir sehr viel geholfen. Natürlich bin ich auch körperlich sehr gut vorbereitet.»

Geiger wird bekanntlich die ersten fünf Grand Prix der Moto3-Saison 2020 für das carXpert PrüstelGP Team bestreiten, weil Stammfahrer Barry Baltus erst am 3. Mai 16 Jahre alt wird und damit erst in Le Mans debütieren kann. PrüstelGP macht mit dem 17-jährigen Deutschen anschließend in der Junioren-WM weiter.

«Ich will PrüstelGP und meinem Management danken, dass sie dies möglich gemacht haben. Es wird ein Traum wahr, dass ich endlich in der Moto3-Weltmeisterschaft mitfahren darf. Ich bin einfach nur mega happy und werde alles geben», versprach Geiger, der im Vorjahr sein WM-Debüt mit Kiefer Racing als Wildcard-Fahrer auf dem Sachsenring gab und dort Rang 23 erreichte.

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Liste nach 3 Tagen

1. Ogura, Honda, 1:44,670 min

2. McPhee, Honda, + 0,005 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,314

4. Suzuki, Honda, + 0,506

5. Garcia, Honda, + 0,535

6. Raul Fernandez, KTM, + 0,602

7. Arenas, KTM, + 0,718

8. Kunii, Honda, + 0739

9. Salac, Honda, + 0,788

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,847

11. Masia, Honda, + 0,881

12. Darryn Binder, KTM, + 0,898

13. Alcoba, Honda, + 0,915

14. Foggia, Honda, + 0,991

15. Migno, KTM, + 0,999

16. Vietti, KTM, + 1,010

17. Arbolino, Honda, + 1,071

18. Toba, KTM, + 1,090

19. Antonelli, Honda, + 1,102

20. Nepa, KTM + 1,170

21. Sasaki, KTM, + 1,311

22. Fenati, Husqvarna, + 1,574

23. Lopez, Husqvarna, + 1,588

24. Yamanaka, Honda, + 1,605

25. Pizzoli, KTM, + 1,612

26. Pawi, Honda, + 1,612

27. Riccardo Rossi, KTM, + 1,705

28. Tatay, KTM, + 1,759

29. Dupasquier, KTM, + 2,275

30. Kofler, KTM, + 2,472

31. Geiger, KTM, + 3,426