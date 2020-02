Moto3

Jason Dupasquier (Prüstel-KTM/29.): «Immer schneller»

Obwohl Jason Dupasquier mit seiner KTM am zweiten IRTA-Testtag der Moto3-Serie nur den 29. Platz belegte, war der Schweizer zufrieden. Zum Abschluss will er sich in Katar noch einmal steigern.

Jason Dupasquier ist mit den Fortschritten in Katar zufrieden. Der Schweizer war am zweiten IRTA-Testtag der Moto3-Klasse im Vergleich zum Freitag um etwas mehr als vier Zehntelsekunden schneller. Auf den Tagesbesten Filip Salac fehlten Dupasquier, der für den deutschen Rennstall PrüstelGP fährt, nach seiner Rundenzeit von 2:07,462 min aber immer noch 2,570 sec. Der KTM-Pilot fasste sich in seiner Analyse kurz und sagte: «Das war ein positiver Tag. Die anderen Fahrer sind sehr schnell, aber auch wir werden Stück für Stück schneller.»

Zufrieden durfte Dupasquier auch sein, weil er seinen Teamkollegen und WM-Neuling Dirk Geiger auf dem Losail International Circuit um fast 2,5 sec distanzierte. Ein Grund für die Steigerung kennt der 18-Jährige auch: «Wir arbeiten sehr hart. Aber ich schaue was passiert.»

Sein Ziel für den Abschlusstag des letzten dreitägigen Tests vor dem Saisonbeginn am Sonntag, 8. März, in Katar ist klar: «Ich möchte mich noch einmal steigern und schneller fahren.»

Generell war es aber auch am zweiten Tag so, dass die KTM-Piloten im Vergleich zu den Honda-Rivalen scheinbar einen Nachteil hatten, denn die ersten sechs Piloten gehörten allesamt zum japanischen Rennstall.

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958