Moto3

Max Kofler (KTM): Hilfe von Teamkollege Darryn Binder

Der österreichische Moto3-WM-Rookie Max Kofler musste sich am ersten Testtag in Doha/Katar zuerst einmal mit der neuen Strecke anfreunden.

Der 19-jährige Oberösterreicher Maximilian Kofler bereitet sich beim dreitägigen IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Doha/Katar auf seinen ersten Renneinsatz im CIP Green Power Team des Franzosen Alain Bronec vor. Am ersten Tag gelang dem KTM-Fahrer, der 2019 die Junioren-WM für das Ángel Nieto Junior-Team von Jorge «Aspar» Martinez bestritt und auch an den Grand Prix in Spielberg und Silverstone teilnahm, die 29. Zeit.

«Der erste Testtag ist ganz gut verlaufen», schilderte Max Kofler gegenüber SPEEDWEEK.com. «Am Anfang der drei Sessions habe ich mir Zeit genommen, die für mich neue Strecke kennenzulernen. Ich habe mir die Piste so gut wie möglich angeschaut und dann sehr intensiv mit dem CIP-Team gearbeitet. Ich habe einiges probiert, an meinem Fahrstil gearbeitet und diverse Sachen ausprobiert. Ich habe mich anfangs noch nicht auf die Rundenzeit konzentriert. Wir haben eher ausprobiert, in welche Richtung wir beim Set-up im Hinblick auf die Saison gehen können. Am Schluss habe ich gemeinsam mit meinem Teamkollegen Darryn Binder noch eine recht gute Rundenzeit zusammengebracht. Leider habe ich dann noch einen kleinen Ausrutscher gehabt; aber es ist nichts weiter passiert. Wir haben viel für den zweiten Tag vorbereitet, deshalb freue mich mich schon, wenn’s am Samstag wieder weitergeht.»

IRTA-Test Losail, Moto3, 28. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 2:05,593 min

2. Arenas, KTM, 2:05,943 min, + 0,350 sec

3. Ogura, Honda, 2:06,124, + 0,531

4. McPhee, Honda, 2:06,364, + 0,771

5. Suzuki, Honda, 2:06,594, + 1,001

6. Arbolino, Honda, 2:06,633, + 1,040

7. Alcoba, Honda, 2:06,837, + 1,244

8. Salac, Honda, 2:06,906, + 1,313

9. Masia, Honda, 2:06,942, + 1,349

10. Antonelli, Honda, 2:06,954, + 1,361

11. Garcia, Honda, 2:07,060, + 1,467

12. Migno, KTM, 2:07,172, + 1,579

13. Raul Fernandez, KTM, 1:07,239, + 1,646

14. Foggia, Honda, 2:07,260, + 1,667

15. Kunii, Honda, 2:07,347, + 1,754

16. Yamanaka, Honda, + 1,843

17. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,951

18. Darryn Binder, KTM, + 1,992

19. Toba, KTM, + 2,091

20. Pawi, Honda, + 2,158

21. Vietti, KTM, 2,199

22. Dupasquier, KTM, 2:07,826, + 2,233

23. Nepa, KTM, + 2,348

24. Lopez, Husqvarna, + 2,392

25. Deniz Öncü, KTM, + 2,538

26. Tatay, KTM , + 2,609

27. Riccardo Rossi, KTM, 2,822

28. Pizzoli, KTM, + 3,058

29. Kofler, KTM, 2:08,827, + 3,234

30. Geiger, KTM, 2:11,614, + 6,012

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847