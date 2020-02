Moto3

Dirk Geiger (Prüstel-KTM): «Diszipliniert arbeiten»

Für den deutschen Nachwuchsfahrer Dirk Geiger besteht nach dem ersten Moto3-Testtag auf dem Losail Circuit in Katar noch einiger Aufholbedarf.

Dirk Geiger aus dem CarXpert PrüstelGP-Team gelang am ersten Tag beim Katar-Motor-Test auf dem Losail Circuit die 30. Zeit. Der KTM-Fahrer verlor bei seiner Flutlicht-Premiere sechs Sekunden auf die Bestzeit.

«Der erste Tag in der Wüste ist vorbei, ich konnte mich langsam an die für mich neue Strecke gewöhnen», schilderte der Moto3-WM-Rookie, der bei Prüstel die ersten fünf Grand Prix bestreiten darf, weil der belgische Stammfahrer Barry Baltus erst am 3. Mai 16 Jahre alt wird und deshalb erst von 15. bis 17. Mai in Le Mans ins GP-Geschehen eingreifen kann.

«Das Team hat super gearbeitet, das Motorrad funktioniert ausgezeichnet», ergänzte der 18-jährige Mannheimer. «Leider ist das noch nicht das Ergebnis, das wir erhofft haben. Der Abstand ist noch relativ groß. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es am Ende des Drei-Tage-Tests in Katar besser aussehen wird. Ich werde mit meinem Team auf jeden Fall sehr hart und diszipliniert arbeiten, um Stück für Stück näher an die Spitze heranzukommen.»

Dirk Geiger, der nach den ersten fünf Grand Prix mit Prüstel in die Junioren-WM bestreiten wird, hat heute und morgen noch einmal je drei Trainings-Session mit je 70 Minuten Zeit, um sich besser mit der 5,3 km langen Strecke bei Doha anzufreunden.

IRTA-Test Losail, Moto3, 28. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 2:05,593 min

2. Arenas, KTM, 2:05,943 min, + 0,350 sec

3. Ogura, Honda, 2:06,124, + 0,531

4. McPhee, Honda, 2:06,364, + 0,771

5. Suzuki, Honda, 2:06,594, + 1,001

6. Arbolino, Honda, 2:06,633, + 1,040

7. Alcoba, Honda, 2:06,837, + 1,244

8. Salac, Honda, 2:06,906, + 1,313

9. Masia, Honda, 2:06,942, + 1,349

10. Antonelli, Honda, 2:06,954, + 1,361

11. Garcia, Honda, 2:07,060, + 1,467

12. Migno, KTM, 2:07,172, + 1,579

13. Raul Fernandez, KTM, 1:07,239, + 1,646

14. Foggia, Honda, 2:07,260, + 1,667

15. Kunii, Honda, 2:07,347, + 1,754

16. Yamanaka, Honda, + 1,843

17. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,951

18. Darryn Binder, KTM, + 1,992

19. Toba, KTM, + 2,091

20. Pawi, Honda, + 2,158

21. Vietti, KTM, 2,199

22. Dupasquier, KTM, 2:07,826, + 2,233

23. Nepa, KTM, + 2,348

24. Lopez, Husqvarna, + 2,392

25. Deniz Öncü, KTM, + 2,538

26. Tatay, KTM , + 2,609

27. Riccardo Rossi, KTM, 2,822

28. Pizzoli, KTM, + 3,058

29. Kofler, KTM, 2:08,827, + 3,234

30. Geiger, KTM, 2:11,614, + 6,012

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847