Dupasquier und Geiger (KTM): «Bereit für das Rennen»

Die Moto3-Rookies Jason Dupasquier und Dirk Geiger fühlen sich nach dem IRTA-Test in Doha/Katar gerüstet für den Saisonauftakt. In der Gesamtwertung landete das PrüstelGP-Duo auf den Rängen 28 und 31.

Jason Dupasquier schaffte am Sonntag den 24. Rang in der Tageswertung der Moto3-Klasse, in der kombinierten Zeitenliste reihte er sich damit auf dem 28. Platz (+ 1,966 sec) ein. «Der Test ist jetzt vorbei, heute war es nochmals positiv, ich bin noch schneller gefahren», unterstrich der 18-jährige Schweizer.

«Am Ende des Tages kam etwas mehr Wind auf, es war auch ein bisschen schwieriger zu fahren, aber trotzdem war es sehr positiv», erzählte Dupasquier nach dem letzten Testtag vor dem Saisonauftakt. «Wir haben auch mit der Schaltung eine Lösung gefunden, das ist jetzt perfekt. Ich muss noch ein bisschen an meiner Position auf dem Motorrad arbeiten, aber ich glaube, wir sind schon bereit für das erste Rennen.»

Dirk Geiger konnte seinen Rückstand auf die Spitze an den drei Testtagen auf dem Losail International Circuit kontinuierlich verringern, trotz Platz 31 (+ 3,351 sec) fühlt er sich deshalb bereit für das zweite Moto3-WM-Rennen seiner Karriere.

«Es war wieder ein sehr, sehr positiver Tag», analysierte der 17-jährige Deutsche am Sonntag in Doha. «Ich konnte mich im ersten Turn um fast 1,6 Sekunden steigern. Ich hatte jetzt auch ein viel, viel besseres Gefühl zur Strecke und wusste auch genau, was ich machen musste, um schnell zu sein. Das war gestern sehr schwierig für mich, die ganzen Informationen umzusetzen. Heute hat es sehr gut geklappt, daher bin ich sehr zufrieden und auf jeden Fall ready für das erste Rennen hier in Katar», so der KTM-Pilot.

IRTA-Test Losail, Moto3, 1. März

1. Ogura, Honda, 2:05,411 min

2. Salac, Honda, 2:05,411 min

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,024 sec

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,036

5. McPhee, Honda, 2:05,636, + 0,225

6. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,272

7. Fernandez, KTM, 2:05,833, + 0,422

8. Foggia, Honda, 2:05,931, + 0,520

9. Vietti, KTM, 2:05,958, + 0,547

10. Deniz Öncü, KTM, 2:06,028, + 0,617

11. Toba, KTM, 2:06,111, + 0,700

12. Rodrigo, Honda, 2:06,179, + 0,768

13. Garcia, Honda, 2:06,187, + 0,776

14. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 0,800

15. Kunii, Honda, 2:06,218, + 0,807

16. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 0,819

17. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 0,876

18. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 0,899

19. Masia, Honda, 2:06,314, + 0,903

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 0,977

21. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,135

22. Sasaki, KTM, 2:06,707, + 1,296

23. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,382

24. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,447

25. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,450

26. Riccardo Rossi, KTM, 2:07,167, + 1,756

27. Nepa, KTM, 2:07,239, + 1,828

28. Pawi, Honda, 2:07,319, + 1,908

29. Kofler, KTM, 2:07,349, + 1,938

30. Geiger, KTM, 2:08,243, + 2,832

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Ogura, Honda, 2:05,411 min, + 0,519 sec

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,543

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,555

5. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585

6. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

7. Masia, Honda, 2:05,540, + 0,648

9. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,791

10. Fernandez, KTM, 2:05,798, + 0,906

11. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

12. Deniz Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

13. Vietti, KTM, 2:05,958, + 1,066

14. Toba, KTM, 2:06,111, + 1,219

15. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 1,319

16. Kunii, Honda, 2:06,218, + 1,326

17. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 1,338

18. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 1,395

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 1,418

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 1,496

21. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

22. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,654

23. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

24. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

25. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

26. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,901

27. Riccardo Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

28. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,966

29. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,969

30. Kofler, KTM, 2:07,349, + 2,457

31. Geiger, KTM, 2:08,243, + 3,351