Moto3

Filip Salac (Snipers-Honda/1.): «Beeindruckende Zeit»

Dank des Windschattens hat Filip Salac die Tagesbestzeit am zweiten IRTA-Testtag aufgestellt. Mit seiner Honda unterbot er als bisher einziger Fahrer die Marke von 2:05,000 min. Das macht ihm Mut für die Moto3-Saison.

«Das war eine großartige Runde und ein großartiger Tag», sagte Filip Salac und kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Der Neuzugang des Snipers-Teams glänzte am zweiten von insgesamt drei Testtagen auf dem Losail International Circuit in Katar mit der Bestzeit. Mit seiner Honda absolvierte er die 5,380 Kilometer in 2:04,892 min und unterbot damit als bisher einziger Moto3-Fahrer bei der Generalprobe für die neue Saison die Marke von 2,05,000 min.

Salac drehte am Samstag zunächst hauptsächlich alleine seine Runden, aber gegen Ende der Session entschied sich der Tscheche noch einmal anzugreifen: «Ich hatte Glück und bin in eine gute Gruppe gerutscht. Dann habe ich ein bisschen vom Windschatten profitiert. Die Rundenzeit ist beeindruckend, ich bin wirklich glücklich.»

2018 fuhr Salac noch im Red Bull Rookies Cup. Sein Aufstieg war steil: Nur ein Jahr darauf wechselte er in die Moto3-Klasse zum deutschen Rennstall Prüstel GP. «Damit wird ein Traum für mich wahr», sagte er damals und ab dieser Saison wird Salac gemeinsam mit Tony Arbolino, dem WM-Vierten des Vorjahres, für die Snipers-Truppe auf Punktejagd gehen. Er gilt als vielversprechendes Talent. Das unterstrich Salac mit Top-10-Platzierungen bei den Rennen im österreichischen Spielberg und im spanischen Valencia.

Am Ende belegte er 2019 mit 32 Punkten den 23. Platz im Klassement. Dabei hält der Verband seines Heimatlandes große Stücke auf den 18-Jährigen, denn der Rennpilot wird von seinem persönlichen Manager, dem tschechischen Automobilclub-Präsidenten Jan Stovicek, unterstützt..

Dass Salac etwas mit Motorsport zu tun hat, kommt ohnehin nicht von ungefähr, wurde Salac doch in Mladá Boleslav geboren. Dort steht das Werk des Automobilherstellers Skoda. Salac entschied sich jedoch für eine Karriere auf zwei Rädern und macht dank seiner bisherigen Eindrücke in Katar Lust auf die am Sonntag, 8. März, beginnende Saison.

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06.594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958