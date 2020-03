Moto3

Dirk Geiger (KTM/31.): «Stück für Stück steigern»

WM-Neuling Dirk Geiger verbesserte seine persönliche Rundenzeit in Doha/Katar am Samstag deutlich. Trotzdem liegt am letzten Moto3-Testtag vor dem Saisonauftakt noch Arbeit vor dem KTM-Piloten.

Dirk Geiger, der die ersten fünf Grand Prix auf der KTM des carXpert PrüstelGP Teams bestreiten wird, hatte den ersten IRTA-Testtag auf dem für ihn neuen Losail International Circuit noch mit sechs Sekunden Rückstand beendet. Am Samstag schraubte er seine persönliche Bestzeit um fast 1,8 Sekunden nach unten. Mit seiner 2:09,850 min und einem Rückstand von 4,958 Sekunden lag er zwar noch am Ende des Moto3-Feldes, trotzdem freute sich der deutsche Nachwuchsfahrer über die Fortschritte.

«Der zweite Tag hier in Katar war eigentlich sehr, sehr positiv. Ich konnte mich gleich im ersten Training deutlich verbessern. Ich hatte auch ein viel besseres Gefühl», betonte Geiger. «Stück für Stück konnte ich mich immer steigern und auch das Gefühl besser aufbauen.»

«Im letzten Training bin ich dann noch einmal ein Stück schneller gefahren und konnte die Zeiten dann relativ konstant fahren. Am Ende des Tages war ich sehr, sehr happy – und am Sonntag wird nochmals hart gearbeitet», verwies der 17-jährige aus Mannheim auf den dritten und letzten IRTA-Testtag in Doha, ehe in einer Woche an selber Stelle der erste Grand Prix des Jahres ansteht.

IRTA-Test Losail, Moto3, 29. Februar

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Foggia, Honda, 2:05,477 min, + 0,585 sec

3. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

4. Masia, Honda, 2:05,540, +0,648

5. Suzuki, Honda, 2:05,592, +0,700

6. Arbolino, Honda, 2:05,642, +0,750

7. Arenas, KTM, 2:05,725, +0,833

8. Fernandez, KTM, 2:05,798, +0,906

9. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

10. Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

11. Ogura, Honda, 2:05,987, + 1,095

12. McPhee, Honda, 2:06,130, + 1,238

13. Alcoba, Honda, 2:06,250, + 1,358

14. Toba, KTM, 2:06,335, + 1,443

15. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

16. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

17. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

18. Migno, KTM, 2:06,594, + 1,702

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,660, + 1,768

20. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

21. Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

22. Fenati, Husqvarna, 2:06,820, + 1,928

23. Kunii, Honda, 2:06,820, + 1,938

24. Yamanaka, Honda, 2:06,935, + 2,043

25. Binder, KTM, 2:06,057, + 2,065

26. Pizzoli, KTM, 2:07,039, + 2,147

27. Vietti, KTM, 2:07,056, + 2,164

28. Tatay, KTM, 2:07,437, + 2,545

29. Dupasquier, KTM, 2:07,462, + 2,570

30. Kofler, KTM, 2:07,609, + 2,717

31. Geiger, KTM, 2:09,850, + 4,958