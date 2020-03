Moto3

Losail-Test: Filip Salac und Honda bleiben vorne

In der kombinierten Moto3-Zeitenliste des IRTA-Tests in Doha/Katar sind acht Honda-Piloten in den Top-10 zu finden. Die Rookies Jason Dupasquier, Maximilian Kofler und Dirk Geiger landeten auf den Rängen 28, 30 und 31.

Auf dem 5,380 langen Losail International Circuit ging am Sonntag der letzte Moto3-IRTA-Test vor dem Saisonauftakt am kommenden Wochenende zu Ende. In den ersten zwei Sessions des Tages hatten sich Tony Arbolino (Snipers Honda) und Ai Ogura (Honda Team Asia) Platz 1 gesichert, keiner unterbot aber die Samstagsbestzeit von Snipers-Neuzugang Filip Salac, eine 2:04,892 min. Daran sollte sich auch in der abschließenden Session nichts mehr ändern, obwohl die Moto3-Piloten in den letzten Minuten noch eine persönliche Bestzeit nach der anderen fuhren.

Am Ende des Sonntags stand Ogura zeitgleich mit Salac in 2:05,411 min an der Spitze des Klassements. In der kombinierten Zeitenliste blieb aber der 18-jährige Tscheche der einzige Fahrer unter 2:05 min. Übrigens: Der ehemalige Red Bull-Rookie beendete seine erste WM-Saison 2019 auf der PrüstelGP-KTM noch auf dem 23. Gesamtrang.

In den Top-10 des IRTA-Tests hatten nach drei Tagen die Honda-Piloten die Nase vorne, Albert Arenas (Aspar Team) war als Neunter der beste KTM-Pilot. Die Husqvarna-Piloten aus dem Max Racing Team, Romano Fenati und Alonso Lopez, landeten in der kombinierten Zeitenliste auf den Plätzen 17 und 19.

Die WM-Neulinge Jason Dupasquier (PrüstelGP), Maximilian Kofler (CIP) und Dirk Geiger (PrüstelGP) konnten ihre persönlichen Bestzeiten auch am letzten Testtag vor dem Saisonauftakt weiter nach unten schrauben, am Ende standen trotzdem nur die Ränge 28, 30 und 31 zu Buche.

IRTA-Test Losail, Moto3, 1. März

1. Ogura, Honda, 2:05,411 min

2. Salac, Honda, 2:05,411 min

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,024 sec

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,036

5. McPhee, Honda, 2:05,636, + 0,225

6. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,272

7. Fernandez, KTM, 2:05,833, + 0,422

8. Foggia, Honda, 2:05,931, + 0,520

9. Vietti, KTM, 2:05,958, + 0,547

10. Deniz Öncü, KTM, 2:06,028, + 0,617

11. Toba, KTM, 2:06,111, + 0,700

12. Rodrigo, Honda, 2:06,179, + 0,768

13. Garcia, Honda, 2:06,187, + 0,776

14. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 0,800

15. Kunii, Honda, 2:06,218, + 0,807

16. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 0,819

17. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 0,876

18. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 0,899

19. Masia, Honda, 2:06,314, + 0,903

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 0,977

21. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,135

22. Sasaki, KTM, 2:06,707, + 1,296

23. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,382

24. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,447

25. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,450

26. Riccardo Rossi, KTM, 2:07,167, + 1,756

27. Nepa, KTM, 2:07,239, + 1,828

28. Pawi, Honda, 2:07,319, + 1,908

29. Kofler, KTM, 2:07,349, + 1,938

30. Geiger, KTM, 2:08,243, + 2,832

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Ogura, Honda, 2:05,411 min, + 0,519 sec

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,543

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,555

5. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585

6. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

7. Masia, Honda, 2:05,540, + 0,648

9. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,791

10. Fernandez, KTM, 2:05,798, + 0,906

11. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

12. Deniz Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

13. Vietti, KTM, 2:05,958, + 1,066

14. Toba, KTM, 2:06,111, + 1,219

15. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 1,319

16. Kunii, Honda, 2:06,218, + 1,326

17. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 1,338

18. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 1,395

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 1,418

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 1,496

21. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

22. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,654

23. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

24. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

25. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

26. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,901

27. Riccardo Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

28. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,966

29. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,969

30. Kofler, KTM, 2:07,349, + 2,457

31. Geiger, KTM, 2:08,243, + 3,351