Moto2

Losail-Test: Bestzeit Navarro, Schrötter in den Top-5

Jorge Navarro (Speed Up) beendete den letzten Moto2-Testtag in Doha/Katar mit Bestzeit. Marcel Schrötter (Kalex) schaffte am Sonntag Platz 4, in der kombinierten Zeitenliste bedeutete dies Rang 5.

Jorge Navarro war beim IRTA-Test auf dem Losail International Circuit wie schon am Freitag auch am dritten und letzten Testtag der Schnellste. In 1:58,520 min setzte sich der Speed-Up-Pilot auch an die Spitze der kombinierten Zeitenliste.

Kalex-Pilot Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team beendete den Sonntag mit der viertschnellsten Zeit 0,408 sec hinter Navarro. In der Gesamtwertung liegt aber Jorge Martin mit seiner Samstagsbestzeit als Zweiter noch vor dem 27-jährigen Deutschen.

Schrötters Teamkollege Tom Lüthi, der in Jerez noch Bestzeit fuhr, schaffte in Doha hingegen auch am letzten Testtag vor dem Saisonauftakt den Sprung in die Top-10 nicht. Mit einem Rückstand von 0,735 sec reihte er sich auf dem 13. Platz ein. Jesko Raffin (NTS) schloss den Katar-Test mit einem Rückstand von 1,394 sec auf dem 25. Rang ab.

Bemerkenswert: Die Top-12 der kombinierten Zeitenliste lagen nach drei Tagen in knapp sechs Zehntelsekunden, die Top-18 in weniger als einer Sekunde.

IRTA-Test Losail, Moto3, 1. März:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

3. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

4. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

5. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

6. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

7. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

8. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

9. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

10. Bulega, Kalex, 1:59,131, + 0,611

11. Martin, Kalex, 1:59,140, + 0,620

12. Roberts, Kalex, 1:59,230, + 0,710

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

16. Syahrin, Speed Up, 1:59,477, + 0,957

17. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

18. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

19. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

20. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

21. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

22. Nagashima, Kalex, 1:59,842, + 1,322

23. Bezzecchi, Kalex, 1:59,861, + 1,341

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,296, + 1,776

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Martin, Kalex, 1:58,655 min, + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175