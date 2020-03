Moto3

Mirko Cecchini (Snipers Honda): «Wir hatten Glück»

Tony Arbolino bekam im Snipers Team überraschend starke Konkurrenz von Filip Salac. Teamchef Mirko Cecchini freut sich über die Entwicklung und äußert sich zum Kräfteverhältnis zwischen Honda und KTM.

Das Rivacold Snipers Team schickt mit Tony Arbolino, WM-Vierter 2019, einen Mitfavoriten auf die Moto3-Krone in die neue Saison. Dazu kommt Neuzugang Filip Salac, der beim Katar-Test mit der Bestzeit glänzte. Nach dem FP2 liegen die beiden auf den Rängen 6 und 19 der kombinierten Zeitenliste.

«Meiner Meinung nach sind wir als Team rundum gut aufgestellt», freute sich Teambesitzer Mirko Cecchini. «Sicher sind alle Augen auf Tony gerichtet, er hat mehr Erfahrung. Filip dagegen hat die Leichtigkeit eines Fahrers, der keinem etwas beweisen muss, weil alles, was er schafft, gut ist. Wir können also zwei Asse ausspielen. Ich glaube, sie können uns in diesem Jahr noch viel Freude bereiten.»

Über die Entwicklung von Salac, im Vorjahr nur 23. der Moto3-WM, freute sich auch sein Teamkollege. «Tony hätte gerne einen guten Fahrer gehabt, um auch Daten austauschen zu können, wie es andere Teams machen. Als wir den Fahrer verpflichtet haben, war er aber nicht so konkurrenzfähig», schickte Cecchini voraus. «Wir hatten Glück, dass er in den letzten Rennen des Vorjahres einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt hat er im Winter noch einen Schritt gemacht, weil er ein ausgezeichnetes Gefühl zum Motorrad hat und sich in der Mannschaft wohl fühlt.»

In den Wintertests schien Honda KTM einen Schritt voraus zu sein, am Freitag hat sich das Blatt gewendet. «KTM hat neue Motoren gebracht, die gut zu funktionieren scheinen. Wir warten das Rennen ab, dann können wir am Montag nochmals darüber reden», gab sich der Snipers-Honda-Teamchef zurückhaltend.

Der erfahrene Petronas-Sprinta-Fahrer John McPhee meinte, einzig das Getriebe sei an der neuen Honda anders. «Ja. Es ist kein großartiger Unterschied, auch das Chassis ist exakt gleichgeblieben», bestätigte Cecchini. «Wir müssen einfach das umsetzen, was wir schon haben.»

Katar-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Raul Fernandez, KTM, 2:04,577 min

2. Darryn Binder, KTM, 2:04,698 min, + 0,121 sec

3. Sergio Garcia, Honda, 2:04,723, + 0,146

4. Ogura, Honda, 2:04,922, + 0,345

5. Toba, KTM, 2:04,988, + 0,411

6. Arbolino, Honda, 2:05,227, + 0,650

7. Migno, KTM, 2:05,287, + 0,710

8. Masia, Honda, 2:05,332, + 0,755

9. Fenati, Husqvarna, 2:05,348, + 0,771

10. Deniz Öncü, KTM, 2:05,355, + 0,778

11. McPhee, Honda, 2:05,383, + 0,806

12. Vietti, KTM, 2:05,502, + 0,925

13. Kunii, Honda, 2:05,587, + 1,010

14. Tatay, KTM, 2:05,598, + 1,021

15. Suzuki, Honda, 2:05,606, + 1,029

16. Nepa, KTM, 2:05,612, + 1,035

17. Rodrigo, Honda, 2:05,622, + 1,045

18. Arenas, KTM, 2:05,668, + 1,091

19. Salac, Honda, 2:05,765, + 1,188

20. Alcoba, Honda, 2:05,779, + 1,202

21. Lopez, Husqvarna, 2:05,795, + 1,218

22. Foggia, Honda, 2:05,862, + 1,285

23. Riccardo Rossi, KTM, 2:05,914, + 1,337

24. Yamanaka, Honda, 2:06,086, + 1,509

25. Pawi, Honda, 2:06,117, + 1,540

26. Sasaki, KTM, 2:06,270, + 1,693

27. Pizzoli, KTM, 2:06,295, + 1,718

28. Kofler, KTM, 2:06,981, + 2,404

29. Dupasquier, KTM, 2:07,163, + 2,586

30. Geiger, KTM, 2:07,713, + 3,136

31. José Garcia, Honda, 2:08,302, + 3,725