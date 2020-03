Moto3

Dirk Geiger (KTM/30.): Um 1,3 Sekunden gesteigert

Dirk Geiger zog nach dem Auftakt seines ersten Moto3-Wochenendes ein positives Fazit. Nachholbedarf sieht der PrüstelGP-KTM-Pilot noch beim Anbremsen auf die Kurven des Losail Circuit in Katar.

Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Jason Dupasquier hatte Moto3-Neuling Dirk Geiger keine Probleme mit dem Motorrad am ersten Trainingstag auf dem Losail International Circuit in Katar. Dennoch fehlten dem PrüstelGP-Piloten mit seiner KTM auf die Bestzeit von Markenkollege Raul Fernandez über drei Sekunden. Auf Dupasquier hatte er knappe sechs Zehntelsekunden Rückstand. Trotzdem sagt er: «Es war ab dem ersten freien Training ein sehr positiver Tag. Ich hatte ein gutes Gefühl und konnte mich schnell an das Bike und an die Strecke anpassen, aber die Zeiten sind noch nicht dort, wo wir eigentlich sein wollten.»

Ein Grund dafür sind die Probleme beim Anbremsen, erklärt Geiger: «Ich verliere in jeder Kurve ein bisschen. Da müssen wir uns Stück für Stück heranarbeiten.» Im Vergleich zur ersten Einheit am Freitag scheint das Team aber bereits einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, denn Geiger verbesserte sich in der zweiten Session auf dem 5,380 Kilometer langen Kurs um 1,3 Sekunden. Das unterstreicht, dass sich der Mannheimer immer besser einfindet, denn beim dreitägigen Test vor einer Woche hatte er noch eine Zeit von 2:08,243 min gefahren und war nun etwa 0,5 sec schneller. Nach der zweiten Session sagte er: «Ich habe mich mit den neuen Reifen nur auf mich konzentriert. Ich habe versucht, eine schnelle Zeit zu fahren, das hat gut geklappt. Ich habe einen großen Step nach vorne gemacht und bin glücklich.» Allerdings profitierte er bei seiner Zeitenjagd nicht vom Windschatten der Konkurrenz. Somit könnte er sich am Samstag noch einmal steigern.

Vor seinem ersten von vier Grand Prix hat sich Geiger Ziele gesetzt, die er aber nicht konkret formuliert hat: «Es kommt, wie es kommt. Ich konzentriere mich nicht auf einen Platz und sage nicht, dass ich in die Top 20 fahren will. Ich lasse das auf mich zukommen.» Zunächst kommt das dritte freie Training auf ihn zu. Es beginnt am Samstag um 10.55 Uhr (MEZ).

Katar-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Raul Fernandez, KTM, 2:04,577 min

2. Darryn Binder, KTM, 2:04,698 min, + 0,121 sec

3. Sergio Garcia, Honda, 2:04,723, + 0,146

4. Ogura, Honda, 2:04,922, + 0,345

5. Toba, KTM, 2:04,988, + 0,411

6. Arbolino, Honda, 2:05,227, + 0,650

7. Migno, KTM, 2:05,287, + 0,710

8. Masia, Honda, 2:05,332, + 0,755

9. Fenati, Husqvarna, 2:05,348, + 0,771

10. Deniz Öncü, KTM, 2:05,355, + 0,778

11. McPhee, Honda, 2:05,383, + 0,806

12. Vietti, KTM, 2:05,502, + 0,925

13. Kunii, Honda, 2:05,587, + 1,010

14. Tatay, KTM, 2:05,598, + 1,021

15. Suzuki, Honda, 2:05,606, + 1,029

16. Nepa, KTM, 2:05,612, + 1,035

17. Rodrigo, Honda, 2:05,622, + 1,045

18. Arenas, KTM, 2:05,668, + 1,091

19. Salac, Honda, 2:05,765, + 1,188

20. Alcoba, Honda, 2:05,779, + 1,202

21. Lopez, Husqvarna, 2:05,795, + 1,218

22. Foggia, Honda, 2:05,862, + 1,285

23. Riccardo Rossi, KTM, 2:05,914, + 1,337

24. Yamanaka, Honda, 2:06,086, + 1,509

25. Pawi, Honda, 2:06,117, + 1,540

26. Sasaki, KTM, 2:06,270, + 1,693

27. Pizzoli, KTM, 2:06,295, + 1,718

28. Kofler, KTM, 2:06,981, + 2,404

29. Dupasquier, KTM, 2:07,163, + 2,586

30. Geiger, KTM, 2:07,713, + 3,136

31. José Garcia, Honda, 2:08,302, + 3,725