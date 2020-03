Moto2

Marcel Schrötter (Kalex/13.): «Etwas komisch»

Marcel Schrötter sucht nach Kleinigkeiten, um seine Kalex-Maschine zu verbessern. Nach dem ersten Trainingstag der Moto2-Klasse ist der Pilot nicht zufrieden, denn im Vorjahr schaffte er es in Katar noch auf die Pole.

«Das Ergebnis sieht schlechter aus, als es tatsächlich ist», sagte Marcel Schrötter nach dem 13. Platz in der kombinierten Zeitenliste des ersten Trainingstages der Moto2-Klasse in Katar. Auf seinen Kalex-Markenkollegen Joe Roberts fehlten dem Deutschen am Freitag 0,777 sec. Ein Rückstand, den sich der 27-Jährige nicht wirklich erklären konnte: «Wir haben die Tests mit einem sehr positiven Gefühl beendet und hatten in den Longruns gute Zeiten und konnten sie auch kontrollieren. Jetzt war ich langsamer als bei der Rennsimulation in der Vorwoche. Ich hatte mir ein wenig mehr erwartet.»

Sein Liqui Moly IntactGP-Teamkollege Tom Lüthi musste in der zweiten Einheit unfreiwillig Bekanntschaft mit dem Asphalt machen. Schrötter blieb dagegen auf dem Bike und konnte fleißig testen. Nach Beendigung der Session begann die Analyse, die aber noch keine Aufschlüsse gab: «Es ist etwas komisch. Wir müssen schauen, warum ich mich so schwergetan habe.»

Er macht sich aber keine Sorgen, denn insgesamt sei das Feld nicht so schnell gewesen, wie Schrötter es vermutet hätte: «Es ist extrem eng. Wenn man ein oder zwei Zehntel schneller ist, dann ist man gleich viel weiter vorne. Nur an der Spitze waren sie flotter unterwegs. Ich hätte aber gedacht, dass unter diesen Bedingungen mehr Fahrer unter 1,59 min bleiben können. Vielleicht war es generell nicht so optimal.» Sein Ziel für die Qualifikation hat der Polesetter des Vorjahres definiert: «Ich möchte in die erste oder zweite Startreihe.»

Einen Nachteil gibt es in diesem Jahr aber ganz sicher: Durch die Absage des MotoGP-Rennens fehlt es den Moto2-Fahrern an Grip auf der 5,380 Kilometer langen Strecke. Speziell in der langen Kurve vermisst Schrötter den Abrieb. «Auf Strecken, auf denen generell nicht so häufig gefahren wird, hilft es, wenn Gummi auf der Strecke liegt. Durch Wind und Regen ist die Strecke ziemlich sauber. Die MotoGP wäre da schon eine Hilfe. Mit mehr Gummi auf der Straße würden die Reifen weniger durchdrehen und man hätte mehr Traktion, aber es ist für alle Fahrer gleich», sagt der Oberbayer, der noch auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg in dieser Klasse wartet.

Katar-GP, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Roberts, Kalex, 1:58,421 min

2. Bezzecchi, Kalex, 1:58,669 min, + 0,248

3. Marini, Kalex, 1:58,759, + 0,338

4. Nagashima, Kalex, 1:58,921, + 0,500

5. Vierge, Kalex, 1:59,059, + 0,638

6. Augusto Fernandez, Kalex, 1:59,074, + 0,653

7. Bendsneyder, NTS, 1:59,089, + 0,668

8. Bastianini, Kalex, 1:59,114, + 0,693

9. Bulega, Kalex, 1:59,136, + 0,715

10. Martin, Kalex, 1:59,148, + 0,727

11. Lüthi, Kalex, 1:59,168, + 0,747

12. Navarro, Speed Up, 1:59,189, + 0,768

13. Schrötter, Kalex, 1:59,198, + 0,777

14. Canet, Speed Up, 1:59,215, + 0,794

15. Baldassarri, Kalex, 1:59,237, + 0,816

16. Gardner, Kalex, 1:59,277, + 0,856

17. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,284, + 0,863

18. Chantra, Kalex, 1:59,290, + 0,869

19. Pons, Kalex, 1:59,486, + 1,065

20. Lowes, Kalex, 1:59,561, + 1,140

21. Dixon, Kalex, 1:59,641, + 1,220

22. Ramirez, Kalex, 1:59,709, + 1,288

23. Corsi, MV Agusta, 1:59,839, + 1,418

24. Garzo, Kalex, 2:00,020, + 1,599

25. Manzi, MV Agusta, 2:00,126, + 1,705

26. Raffin, NTS, 2:00,181, + 1,760

27. Syahrin, Speed Up, 2:00,228, + 1,807

28. Dalla Porta, Kalex, 2:00,804, + 2,383

29. Izdihar, Kalex, 2:01,082, + 2,661

30. Kasmaudin, Kalex, 2:02,886, + 4,465