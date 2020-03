Moto3

Raul Fernandez (1.): «Alle KTM machten einen Schritt»

Zwei KTM-Piloten führten in Doha am Freitag die Moto3-Zeitenliste an. Beim Katar-Test bot sich noch ein anderes Bild. Ajo-Fahrer Raul Fernandez erklärte nach seiner Tagesbestzeit warum.

Der neue Motor, den die KTM-Piloten am Freitag in Doha/Katar erstmals einsetzten, scheint Wirkung zu zeigen. Mit Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), Darryn Binder (CIP Green Power) und Kaito Toba (Red Bull KTM Ajo) landeten drei Fahrer des österreichischen Herstellers in den Top-5 der kombinierten Zeitenliste nach dem FP2.

Fernandez fuhr in 2:04,577 min Tagesbestzeit. «Wir haben einen neuen Motor, das ist ein wichtiger Schritt, aber nicht so sehr für den Speed, sondern für die Rückmeldung, die man gleich bekommt», bestätigte der 19-jährige Spanier. «Wir haben im Test sehr gut mit dem alten Motor gearbeitet, das hat sich jetzt gezeigt. Sobald der neue Motor gekommen ist, haben alle KTM-Piloten einen Schritt gemacht, nicht nur ich.»

«Fünf Fahrer sind unter 2:05 min geblieben, davon drei KTM, das ist eine wichtige Information für alle bei KTM», ergänzte der Ajo-Fahrer. Denn beim dreitägigen IRTA-Test in Katar, der am vergangenen Sonntag zu Ende ging, war die Situation noch eine andere: Albert Arenas war als Neunter der schnellste KTM-Pilot – hinter acht Honda-Assen.

«Das hat sich geändert, aber ich weiß nicht, der Freitag ist erst der erste Tag», mahnte Fernandez. «Vor uns liegt noch ein Tag und dann das Rennen. Alles kann sich verändern. Wenn man einen solchen Tag erwischt, dann geht alles gut und alles ist positiv. Aber wir müssen schauen, wie es läuft, wenn wir ein Problem haben sollten.»

Katar-GP, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Raul Fernandez, KTM, 2:04,577 min

2. Darryn Binder, KTM, 2:04,698 min, + 0,121 sec

3. Sergio Garcia, Honda, 2:04,723, + 0,146

4. Ogura, Honda, 2:04,922, + 0,345

5. Toba, KTM, 2:04,988, + 0,411

6. Arbolino, Honda, 2:05,227, + 0,650

7. Migno, KTM, 2:05,287, + 0,710

8. Masia, Honda, 2:05,332, + 0,755

9. Fenati, Husqvarna, 2:05,348, + 0,771

10. Deniz Öncü, KTM, 2:05,355, + 0,778

11. McPhee, Honda, 2:05,383, + 0,806

12. Vietti, KTM, 2:05,502, + 0,925

13. Kunii, Honda, 2:05,587, + 1,010

14. Tatay, KTM, 2:05,598, + 1,021

15. Suzuki, Honda, 2:05,606, + 1,029

16. Nepa, KTM, 2:05,612, + 1,035

17. Rodrigo, Honda, 2:05,622, + 1,045

18. Arenas, KTM, 2:05,668, + 1,091

19. Salac, Honda, 2:05,765, + 1,188

20. Alcoba, Honda, 2:05,779, + 1,202

21. Lopez, Husqvarna, 2:05,795, + 1,218

22. Foggia, Honda, 2:05,862, + 1,285

23. Riccardo Rossi, KTM, 2:05,914, + 1,337

24. Yamanaka, Honda, 2:06,086, + 1,509

25. Pawi, Honda, 2:06,117, + 1,540

26. Sasaki, KTM, 2:06,270, + 1,693

27. Pizzoli, KTM, 2:06,295, + 1,718

28. Kofler, KTM, 2:06,981, + 2,404

29. Dupasquier, KTM, 2:07,163, + 2,586

30. Geiger, KTM, 2:07,713, + 3,136

31. José Garcia, Honda, 2:08,302, + 3,725