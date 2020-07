Moto3: Erster Back-To-Back-Sieg für Alberto Arenas

Der Re-Start der Moto3-Weltmeisterschaft begann wie sie vor der Coronakrise geendet hatte, mit einem Sieg von Alberto Arenas (Gaviota Aspar-KTM), der nach zwei Rennen auch überlegen die WM-Tabelle anführt.

Der siebente Startplatz von Alberto Arenas, der im Warm-up noch einige Änderungen an seiner KTM vornehmen ließ, schien keine optimale Ausgangsposition für das Moto3-Rennen in Jerez de la Frontera zu sein. Zu oft musste ein Fahrer im Kiesbett der ersten Kurve seine Hoffnungen begraben. Und tatsächlich forderte auch dieses Mal das berüchtigte Nadelöhr mit Dennis Foggia und Carlos Tatay seine Opfer.

In der dritten Runde hätte es niemanden verwundert, wenn auch Arenas durch eine wahnwitzige Aktion eines seiner Gegner zu Sturz gekommen wäre. Der Katar-Sieger konnte dem Italiener Tony Arbolino aus dem Rivacold Snipers Team, der zwischen Kurve 5 und 6 auf die Grasnarbe geraten war und mit einem wilden Schlenker zurück auf die Piste kam, mit einer unglaublichen Reaktion gerade noch ausweichen.

Zum ersten Mal tauchte der KTM-Pilot in der zwölften Runde als Erster bei Start/Ziel auf. Sieben Runden konnte sich der 23-jährige Spanier an der Spitze halten. In der letzten Runde hatte er sich hinter John McPhee und Arbolino eine gute Ausgangsposition geschaffen. In der letzten Kurve bewies Arenas seinen unglaublichen Instinkt für entscheidende Manöver. Mit einem Schlussangriff schaffte er den Weg an McPhee und Arbolino vorbei.

«Ich wusste, dass ich gewinnen kann, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge tun würde. Und das ist mir gelungen. Arbolin hat zwar die Tür überall gut zugemacht, aber ich habe schon vorher öfter in der Zielkurve außen herum einige Überholmanöver probiert. Deshalb wusste ich, dass ich dort noch angreifen kann. Ich sah dann, dass McPhee dort zu schnell eingebogen ist. Also habe ich etwas abgewartet und dann attackiert. Und es hat geklappt! Unfassbar, Mann! Ich bin wirklich happy.»

Fünf Mal stand Arenas bereits auf der obersten Stufe des Siegertreppchens. Aber es war das erste Mal, dass er zwei Rennen hintereinander für sich entscheiden konnte. Nach zwei von 14 Rennen führt der KTM-Pilot aus Girona mit dem Punktemaximum vor Ai Ogura und John McPhee die WM-Tabelle an.

Ergebnis Jerez-GP Moto3:

1. Arenas, KTM, 22 Runden, 39,26,256 min

2. Ogura, Honda, + 0,340 sec

3. Arbolino, Honda, + 0,369

4. Migno, KTM, + 0,546

5. Vietti, KTM, + 0,634

6. Fernandez, KTM, + 0,682

7. Rodrigo, Honda, + 0,753

8. Suzuki, Honda, + 0,881

9. Antonelli, Honda, + 0,986

10. Masia, Honda, + 3,646

11. Sasaki, KTM, 3,751

12. Nepa, KTM, + 3,936

13. Fenati, Husqvarna, + 4,157

14. Lopez, Husqvarna, + 6,086

15. Alcoba, Honda, + 5,608

Ferner:

18. Darryn Binder, KTM

20. Kofler, KTM, + 28,406

21. Dupasquier, KTM, + 28,640

24. Baltus, KTM, + 33,352

WM-Stand (nach 2 von 14 Rennen):

1. Arenas 50 Punkte. 2. Ogura 36. 3. McPhee 20. 4. Masia 19. 5. Suzuki 19. 6. Rodrigo 19. 7. Arbolino. 8. Fernandez 16. 9. Migno 13. 10. Vietti 11.