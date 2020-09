Misano: Erste Pole für Ogura, Kofler abgeschlagen

Ai Ogura aus dem Honda Team Asia schnappte sich die beste Ausgangslage für das Moto3-Rennen in Misano. Jason Dupasquier und Maximilian Kofler stehen am Sonntag auf den Startplätzen 26 und 31.

Tony Arbolino, Romano Fenati, Alonso Lopez und Riccardo Rossi schnappten sich im Q1 die letzten vier Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 18 ausgefahren werden.



Der Österreicher Maximilian Kofler (CIP Green Power) wird den San Marino-GP nach Platz 17 im Q1 dagegen vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen. Der Schweizer Jason Dupasquier (PrüstelGP) steht immerhin fünf Plätze weiter vorne.

Im Q2 musste John McPhee (Petronas Sprinta) zur Halbzeit einen Sturz hinnehmen, er nahm die Session aber direkt wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten erst sieben Fahrer eine gezeitete Runde hingelegt, lieber belauerten sich die Moto3-Piloten. Auf Platz 1 lag der WM-Zweite Ai Ogura (Honda Team Asia) in 1:42,608 min.

Die Entscheidung sollte aber wie gewohnt erst in der Schlussphase fallen: Drei Minuten vor Ende setzte sich Tatsuki Suzuki in 1:42,434 min an die Spitze – gefolgt von Migno, Ogura, Vietti und Rodrigo.



In letzter Minute stürzte Alonso Lopez in Kurve 3, während Rodrigo Platz 1 übernahm. Ai Ogura erwischte dann aber noch einen perfekten vierten Sektor und schnappte dem Gresini-Fahrer die Pole-Position um 0,016 sec noch weg.

Moto3 Ergebnisse, Misano, Q2:

1. Ogura, Honda, 1:42,403 min

2. Rodrigo, Honda, 1:42,419

3. Suzuki, Honda, 1:42,434

4. Migno, KTM, 1:42,445

5. Fenati, Husqvarna, 1:42,604

6. Fernandez, KTM, 1:42,656

7. Vietti, KTM, 1:42,781

8. Alcoba, Honda, 1:42,808

9. Arbolino, Honda, 1:42,865

10. Salac, Honda, 1:42,908

11. Garcia, Honda, 1:42,994

12. Rossi, KTM, 1:43,007

13. Arenas, KTM, 1:43,054

14. Masia, Honda, 1:43,091

15. Foggia, Honda, 1:43,115

16. Nepa, KTM, 1:43,198

17. McPhee, Honda, 1:43,327

18. Lopez, Husqvarna, 1:43,718

Moto3 Ergebnisse, Misano, Q1:

1. Arbolino, 1:42,531 min

2. Fenati, 1:42,603

3. Lopez, 1:43,137

4. Rossi, 1:43,203

5. Binder, 1:43,307

6. Antonelli, 1:43,402

7. Sasaki, 1:43,571

8. Tatay, 1:43,595

9. Pizzoli, 1.43,643

10. Pawi, 1:43,889



Ferner:

12. Dupasquier, 1:44,004

15. Baltus, 1:44,109

17. Kofler, 1:44,612