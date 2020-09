Max Kofler (KTM) freut sich: Formkurve zeigt bergauf

Während der Südafrikaner Darryn Binder auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona seinen ersten Sieg in der Moto3-WM feierte, wurde CIP-Greenpower-Teamkollege Max Kofler 23. und tankte einige Zuversicht.

Maximilian Kofler fährt seine erste Saison in der Moto3-WM, in Montmelo bei Barcelona ging es am vergangenen Wochenende in die zweite Saisonhälfte. «Ich bin ganz zufrieden mit dem Rennen», berichtete der 20-Jährige aus Attnang-Puchheim nach Rang 23 und 35,4 sec Rückstand auf Sieger und Teamkollege Darryn Binder. «Das Wochenende war bis zum Sonntag gar nicht gut, dann haben wir endlich einen Schritt nach vorne gemacht.»



Kofler musste vom vorletzten Startplatz 30 losfahren, «da passte gar nichts zusammen», meinte er. Nach einem guten Start konnte er sich in der Verfolgergruppe platzieren. «Mit den ersten Runden war ich ganz zufrieden, ich hatte gute Fights», erklärte der KTM-Pilot. «Es scheint, als hätte ich am Sonntag meine verlorengegangene Form wieder etwas gefunden.»

Ergebnisse Moto3, Catalunya-GP, 27. September:

1. Darryn Binder, KTM

2. Arbolino, Honda

3. Foggia, Honda,

4. Sergio Garcia, Honda

5. Lopez, Husqvarna

6. Fenati, Husqvarna

7. Masia, Honda*

8. Vietti, KTM*

9. Antonelli, Honda

10. Rodrigo, Honda

11. Ogura, Honda

12. Salac, Honda

13. Fernandez, KTM

14. Nepa, KTM

15. Yamanaka, Honda

16. Baltus, KTM



Ferner:

22. Dupasquier, KTM

23. Kofler, KTM



*einen Platz nach hinten versetzt (track limits in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand nach 9 von 15 Rennen:

1. Ogura 122 Punkte. 2. Arenas, 119. 3. McPhee, 98. 4. Arbolino, 95. 6. Vietti, 94. 6. Suzuki, 75. 7. Masia, 70. 8. Rodrigo, 69. 9. Raul Fernandez, 64. 10. Binder, 62.



Konstrukteurs-WM: 1. Honda, 191 Punkte. 2. KTM, 187. 3. Husqvarna 61.