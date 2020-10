Schock: Valentino Rossi ist an Corona erkrankt

Nach drei Rennstürzen hintereinander muss Valentino Rossi den nächsten Rückschlag verkraften. Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Vor einer Wochen mussten sich sechs Mitglieder des Monster Yamaha-MotoGP-Werksteams inklusive Projektleiter Takahiro Sumi in Andorra in Quaratäne begeben. Jetzt hat es erstmals auch einen MotoGP-Fahrer erwischt. Valentino Rossi ließ heute sein Media Debrief in Aragón immer weiter verschieben, zuerst auf 17.50 Uhr, zuletzt auf 19 Uhr. Und jetzt wurde bestätigt: Der neunfache Weltmeister wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das bedeutet: Der 115-fache GP-Sieger bekam keinen Zugang zum Aragón-Paddock. Den erhält nur, wer ein negatives PCR-Testergebnis an die Dorna mailt. Erst dann wird die Dorna Medical App auf Grün geschaltet und der Zutritt zum Fahrerlager ermöglicht.

Bisher war in der «bubble» des MotoGP-Paddocks nur ein Fahrer positiv getestet worden: Moto2-Titelanwärter Jorge Martin aus dem Red Bull KTM-Ajo-Team musste deshalb auf die beiden Misano-Rennen verzichten.

«Leider bin ich an diesem Morgen aufgewacht und fühlte mich nicht gut. Meine Glieder schmerzten und ich hatte leichtes Fieber, also habe ich sofort den Doktor angerufen, der mich zweimal getestet hat. Der ‚schnelle PCR-Test‘ war negativ, genauso wie der Test am Dienstag. Aber der zweite, dessen Ergebnis ich um 16 Uhr bekommen habe, war leider positiv», berichtete Rossi.



«Ich bin so enttäuscht, dass ich das Rennen in Aragón verpassen werde. Ich möchte gerne optimistisch und zuversichtlich sein, aber ich erwarte, dass auch der zweite Grand Prix in Aragón für mich ein ‚No-Go‘ sein wird. Ich bin traurig und wütend, weil ich mein Bestes getan habe, um das Protokoll zu respektieren. Und auch wenn mein Test vom Dienstag negativ war, habe ich mich seit meiner Ankunft aus Le Mans in Aragón selbst isoliert. Wie auch immer, so ist es nun mal. Ich kann nichts machen, um die Situation zu verändern. Ich werde mich nun an den ärztlichen Rat halten und ich hoffe, dass ich mich bald besser fühle.»

Yamaha könnte jetzt den Testfahrer Jorge Lorenzo ins kalte Wasser werfen udn ihn beim Aragonien-GP um Punkte kämpfen lassen.

Aber da Yamaha ohnedies bei allen Piloten mit einem Motoren-Engpass kämpft, weil im Juli Schäden wegen Defekten Ventilfedern passierten, könnte sich Yamaha am Wochenende ganz auf Maverick Viñales beschränken.

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Fahrer-WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.