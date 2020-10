«The Doctor» infiziert: Warten bis der Arzt kommt

Der am Coronavirus erkrankte Valentino Rossi wird beim GP von Aragonien am Wochenende im Yamaha MotoGP Factory Team nicht ersetzt.

Als erster MotoGP-Pilot ist Valentino Rossi ein Opfer der Covid-19-Pandemie geworden. Yamaha Motor Co., Ltd. und Yamaha Motor Racing SRL mussten heute um 19 Uhr bestätigen, dass der Superstar aus Tavullia nicht am Gran Premio de Aragón in Alcaniz teilnehmen kann.

Am Sonntag, 11. Oktober, hat Rossi den Bugatti Circuit in le Mans verlassen und ist nach Italien zurückgeflogen, um sich in Tavullia zu erholen und um zu trainieren.

Am Dienstag, 13. Oktober, hat sich Rossi dem üblichen PCR-Test (Polymerase Chain Reaction) unterzogen. Diesen Test müssen alle Mitglieder der MotoGP-Blase erdulden, die zwischen den Rennen in ihre Heimat reisen. Das Resultat am nächsten Tag war negativ.

Am Mittwoch, 14. Oktober, fühlte sich Rossi völlig fit und gesund. Er trainierte ohne die geringsten Symptome und ohne Unpäßlichkeiten.

Am Donnerstag, 15. October, wachte Rossi in der Früh auf und fühlte sich etwas mitgenommen. Er spürte ein leichtes Fieber und rief einen Doktor. Der Arzt führte zwei Corona-Tests durch.

1. Beim schnellen PCR-Test kam ein negatives Ergebnis zum Vorschein.

2. Bei einem Standard-PCR-Test wurde am Donnerstag um 16 Uhr ein positives Resultat gemeldet. Damit war klar: Der Eingang zum Aragón-GP bleibt für den Yamaha-Star an diesem Wochenende versperrt – und eventuell auch am kommenden Weekend beim Teruel-GP in Aragón (23. bis 25. Oktober).

Valentino Rossi hat seit seiner Abreise aus Le Mans bis heute (15. Oktober) mit keinen Personen Kontakt gehabt, die sich momentan beim Gran Premio de Aragón aufhalten, weder mit VR46 Academy-Piloten, nicht mit VR46-Personal oder mit Monster Energy Yamaha MotoGP-Teammitgliedern und so weiter.

Rossis Gesundheitszustand wird in Tavullia von einer Gruppe von Medizinern sorgfältig überwacht.

Die Situation wird von Tag zu Tag neu bewertet. Anfang nächster Woche kann beurteilt werden, ob der 41-jährige Haudegen noch ansteckend ist oder ob er einen negativen Test zustande bringt und dann beim zweiten Event in Aragón mitwirken kann.

Am späten Abend haben die Verantwortlichen bei Yamaha Factory Racing heute entschieden, Rossi beim morgen um 9.55 Uhr beginnenden MotoGP-Event in Alcaniz nicht zu ersetzen.

Theoretisch hätte Testfahrer Jorge Lorenzo (zuletzt am 7./8. Oktober in Portimão im Einsatz) auch am Samstag noch einspringen können.

Aber wegen der ohnedies vorherrschenden Motorenknappheit bei den Yamaha-Piloten verzichtet Yamaha auf den Einsatz von Lorenzo, der in Portugal 3 bis 4 sec auf die Bestzeit verlor und vorher acht Monate nicht auf der GP-Maschine saß.

Ob Testfahrer Lorenzo für den zweiten Aragón-GP aufgeboten wird, soll frühestens nach dem nächsten PCR-Test von Rossi am Dienstag oder Mittwoch festgelegt werden. Bei zwei aufeinanderfolgenden Rennen könnte Yamaha Rossis M1-Yamaha noch einmal unbeeetzt lassen.

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Fahrer-WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.