Andrea Migno: 2021 auf der Snipers-Honda

Der 24-jährige Andrea Migno wird das Sky Racing Team VR46 am Ende Saison wieder verlassen und in der Moto3-Saison 2021 im Snipers Team den Platz von Tony Arbolino einnehmen.

«Wir sind sehr glücklich, Andrea im nächsten Jahr in unserem Team aufzunehmen», verkündete Snipers-Teamchef Mirko Cecchini. «Wir setzen großes Vertrauen in ihn, was die Basis für eine ausgezeichnete Teamarbeit ist. Ich bin – oder besser wir sind überzeugt, dass er uns Emotionen und Genugtuung bescheren wird.»

Andrea Migno ergänzte seinerseits: «Ich bin sehr glücklich, dass ich im nächsten Jahr weiter in der Moto3 fahren werde, mit dem Snipers Team auf einer Honda. Das wird aus technischer Sicht ein bedeutender Umstieg, aber ich bin überzeugt, dass ich mich schnell anpassen werde – dank der Unterstützung der Academy, der Atmosphäre im Team und der Erfahrung der ganzen Techniker.»

Der 24-Jährige aus Cattolica bestreitet 2020 seine sechste Moto3-Saison in Folge auf KTM, in seiner Karriere stand er insgesamt sechs Mal auf dem Podest und feierte 2017 in Mugello einen umjubelten Heimsieg.



Bei Snipers nimmt Migno neben Filip Salac den Platz von Tony Arbolino ein, der 2021 mit Liqui Moly Intact GP sein Moto2-Debüt gibt.