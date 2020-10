Raul Fernandez (KTM): Erstes WM-Podium war überfällig

Raul Fernandez (19) verlor im Finish zwar den Kampf um den Aragón-Sieg, trotzdem überwog beim Red Bull-KTM-Ajo-Piloten die Freude über den ersten Podestplatz in der Moto3-WM.

Am Speed von Raul Fernandez, Moto3-Junioren-Weltmeister von 2018, bestand längst kein Zweifel mehr. Schließlich fuhr er in Aragón am Sonntag in seiner zweiten vollen WM-Saison zum bereits vierten Mal von der Pole-Position los. Ein Podestplatz fehlte dem 19-Jährigen aus Madrid aber noch.

Fernandez spulte im MotorLand dann auch fleißig Führungskilometer ab, auf der letzten Runde musste er sich aber Jaume Masia beugen – und am Ende schlüpfte auch noch sein KTM-Markenkollege Darryn Binder durch.

Platz 3 war trotzdem ein Befreiungsschlag, freute sich Teammanager Aki Ajo: «Ich bin sehr glücklich mit dem Podium für Raul. Wir waren in der Saison sehr stark, vor allem im Training. Er hat eine großartige Performance gezeigt und heute haben wir wirklich das Gefühl, dass wir im Rennen einen Schritt nach vorne gemacht haben. Nach dieser Belohnung bin ich überzeugt, dass er einen klareren Kopf haben wird und dass er mehr gute Ergebnisse in den nächsten Rennen einfahren wird.»

«Ich habe keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben», strahlte Fernandez. «Wir haben es endlich geschafft! Ich möchte dem Team und meiner Familie danken, weil es ohne sie nicht möglich gewesen wäre.»



«Wir hatten einen perfekten Grand Prix», beschrieb der Spanier das erste von zwei Rennwochenenden in Serie in Aragón. «Nächste Woche werden wir auf dieselbe Weise weiterarbeiten und versuchen, so viel wie möglich aus dieser zweiten Chance in Aragón herauszuholen, um wieder ein großartiges Ergebnis zu holen.»



Übrigens: 2021 wird sich Fernandez bei Red Bull KTM Ajo die Box mit dem Aragón-Sieger Masia teilen.

Ergebnis, Moto3-Rennen, Aragón (18.10.)

1. Masia, Honda, 31:45,009 min

2. Binder, KTM, + 0,091 sec

3. Fernandez, KTM, + 0,196

4. Fenati, Husqvarna, + 0,327

5. McPhee, Honda, + 0,368

6. Alcoba, Honda, + 0,385

7. Arenas, KTM, + 0,396

8. Suzuki, Honda, + 1,933

9. Vietti, KTM, + 2,389

10. Foggia, Honda, + 2,461

11. Toba, KTM, + 2,966

12. Tatay, KTM, + 3,020

13. Sasaki, KTM, + 4,872

14. Ogura, Honda, + 10,949

15. Öncü, KTM, + 10,979



Ferner:

22. Dupasquier, KTM, + 21,440

Moto3-WM-Stand nach 11 von 15 Rennen:

1. Arenas, 144 Punkte. 2. Ogura, 131. 3. Vietti, 126. 4. Arbolino 115. 5. McPhee, 109. 6. Masia, 108. 7. Fernandez, 89. 8. Suzuki, 83. 9. Binder, 82. 10. Rodrigo, 77.