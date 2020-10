Achtung: MotoGP-Start in Aragón diesmal 13 Uhr

Auf dem MotorLand Aragón findet wie schon in Spielberg und Misano ein Doppel-GP-Event statt. Der ursprüngliche Zeitplan wurde dem Wetter und der Formel 1 entsprechend angepasst.

Der 5,077 km lange und mit 17 Kurven gespickte Rundkurs des MotorLand Aragón ist seit 2010 fixer Bestandteil des WM-Kalenders, 2020 wird im Nordosten Spaniens gleich an zwei Wochenenden in Folge gefahren. Corona-bedingt wurde der Termin zudem im Vergleich zum Vorjahr um einen Monat später angesetzt.

Wegen der kühlen Temperaturen wurde der sonst in Europa übliche Zeitplan für den WM-Lauf in der Region Aragonien verändert. In der Früh beginnen die Sessions am Freitag und Samstag eine Stunde später als üblich. Schon am letzten Freitag begann erste freie Training der MotoGP-Klasse eine halbe Stunde später als ursprünglich geplant, weil die Asphalttemperatur um 9.50 Uhr gerade einmal bei 10 Grad lag. Am Samstag wurde sogar erst um 10.55 mit dem FP3 der MotoGP begonnen. Dieses System wird jetzt auch für den Teruel-GP beibehalten.

Am gestrigen Sonntag wurde der gesamte Zeitplan des «Gran Premio Michelin de Aragón» 2020 aufgrund der kühlen Witterung angepasst. Es begannen auch die rennen alle eine Stunde später, das MotoGP-Rennen zum Beispiel erst um 15 Uhr.

Für den zweiten Aragón-GP wird sich die Beginnzeit der MotoGP wieder ändern. Es wird wie in Le Mans um 13 Uhr gestartet, um den Start des Formel-1-GP von Portimão zeitlich aus dem Weg zu gehen.

Und wie kommt es zum Teruel-GP? Teruel ist eine Provinz der Regien Aragonien und gleichzeitig die Hauptstadt dieser entlegenen Provinz, die der Dorna einen Beitrag bezahlt, um durch den Grand Prix Tourismus-Werbung zu bekommen. Der Veranstalter konnte keine Gebühr zahlen, weil die üblichen Zuschauereinnahmen wegfallen.

Teruel (Aussprache: terwel) liegt im Osten Spaniens, und die Stadt zählt nur 35.000 Einwohner, es ist also in ganz Spanien die Provinzhauptstadt mit der geringsten Einwohnerzahl. Das Klima in der Gegend wird als rau beschrieben. Teruel weist archäologische Fundstätten auf, und in der teilweise felsigen Umgebung wurden die älteesten Dinosaurier-Überreste Spaniens gefunden. Teruel wurde von den Mauren beeinflusst, das kommt in der Architektur vieler Gebäude zum Vorschein. Das «Mudéja Architecture of Aragón» zählt sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Teruel liegt abgelegen auf eine Seehöhe von 915 Meter. Die geringe Bevölkerungsdichte führt zu einer gewissen Isolation innerhalb Spaniens. Durch die Kampagner «teruel Existe» («Teruel existiert») wurde ab 1999 um mehr Anerkennung geworben, es sollten Investoren für diue Stadt und die Provinz gefunden werden. Danach wurden die Transportverbindungen nach Teruel verbessertm es wurde zum Beispiel eine Autobahn Saragossa nach Sagunto gebaut. Trotzdem blieb Teruel die einzige Provinzhauptstadt auf der Iberischen Halbinsel ohne direkte Straßen- oder Zugverbindung in die Hauptstadt Madrid.

Die bisherigen Aragón-MotoGP-Sieger:

2010: Casey Stoner (Ducati)

2011: Casey Stoner (Ducati)

2012: Dani Pedrosa (Honda)

2013: Marc Márquez (Honda)

2014: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Marc Márquez (Honda)

2017: Marc Márquez (Honda)

2018: Marc Márquez (Honda)

2019: Marc Márquez (Honda)

2020: Alex Rins (Suzuki)

Der neue Zeitplan für den Teruel-GP in Aragón 2020:

Freitag, 23. Oktober

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1



12.50 – 13.20 Red Bull Rookies Cup FP1

16.25 – 16.55 Red Bull Rookies Cup FP2

17.55 – 18.20 Red Bull Rookies Cup Qualifying

Samstag, 24. Oktober

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.15 – 13.30 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.40 – 13.55 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.10 – 14.40 Uhr: MotoGP, FP4

14.50 – 15.05 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.15 – 15.30 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.50 – 16.05 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.15 – 16.30 Uhr: Moto2, Qualifying 2



17.10 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)

Sonntag, 25. Oktober

09.20 – 09.40 Uhr: Moto3, Warm-up

09.50 – 10.10 Uhr: Moto2, Warm-up

10.20 – 10.40 Uhr: MotoGP, Warm-up

Rennbeginnzeiten

11.20 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

13.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

14.30 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

16.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)