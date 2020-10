Leopard Jaume Masia: 100. GP-Sieger auf Honda

Leopard-Honda-Pilot Jaume Masia reihte sich mit seinem Triumph im Moto3-Rennen des Aragón-GP in eine Liste ein, in der schon viele promiente Namen stehen – von Mike Hailwood bis Marc Márquez.

Jaume Masia setzte sich im Moto3-Krimi von Aragón in der letzten Runde gegen die KTM-Piloten Raul Fernandez und Darryn Binder durch und schnappte sich so seinen ersten Sieg der Saison – und das von Startplatz 17 aus.

Der 19-Jährige aus Algemesi in der Provinz Valencia trug sich damit in die Geschichtsbücher ein, denn sein erster Triumph mit dem Leopard Team und damit auf Honda machte ihn zum 100. unterschiedlichen GP-Sieger für den größten Motorradhersteller der Welt. Der Erste in dieser Liste (siehe unten), die viele große Namen wie Mike Hailwood, Jim Redman, Freddie Spencer, Mick Doohan, Valentino Rossi oder Marc Márquez enthält, war übrigens Tom Phillis beim Spanien-GP 1961.

Zu seinem Rennen sagte der Sieger des Aragón-GP: «Ich habe diese Pace nicht erwartet. Ich habe mich darauf konzentriert, mein Vertrauen in das Motorrad nicht zu verlieren. Das Team hat hart gearbeitet, aber das ganze Wochenende über hatten wir große Mühe mit dem Set-up. Ich weiß gar nicht, wie ich an die Spitzengruppe rangekommen bin, weil Raul die Pace hochhielt, er war wirklich stark», staunte Masia selbst. «Aber am Ende sind wir rangekommen, vielleicht haben wir den Hinterreifen ein bisschen zu sehr beansprucht, aber auf der Geraden konnte ich Raul dann überholen.»

«Ich bin glücklich: Ein Sieg ist einfach immer ein Sieg. Das Wochenende war schwierig, aber das Team gibt nie auf und wir haben es beweisen. Dieses Ergebnis motiviert für die nächsten Rennen. Wir werde noch härter arbeiten und angreifen», kündigte der WM-Sechste an, der für 2021 übrigens schon bei Red Bull KTM Ajo unterschrieben hat.

Ergebnis, Moto3-Rennen, Aragón (18.10.)

1. Masia, Honda, 31:45,009 min

2. Binder, KTM, + 0,091 sec

3. Fernandez, KTM, + 0,196

4. Fenati, Husqvarna, + 0,327

5. McPhee, Honda, + 0,368

6. Alcoba, Honda, + 0,385

7. Arenas, KTM, + 0,396

8. Suzuki, Honda, + 1,933

9. Vietti, KTM, + 2,389

10. Foggia, Honda, + 2,461

11. Toba, KTM, + 2,966

12. Tatay, KTM, + 3,020

13. Sasaki, KTM, + 4,872

14. Ogura, Honda, + 10,949

15. Öncü, KTM, + 10,979



Ferner:

22. Dupasquier, KTM, + 21,440

Moto3-WM-Stand nach 11 von 15 Rennen:

1. Arenas, 144 Punkte. 2. Ogura, 131. 3. Vietti, 126. 4. Arbolino 115. 5. McPhee, 109. 6. Masia, 108. 7. Fernandez, 89. 8. Suzuki, 83. 9. Binder, 82. 10. Rodrigo, 77.

Die 100 Honda-Sieger in der Motorrad-WM

1. Tom Phillis

2. Kunimitsu Takahashi

3. Mike Hailwood

4. Luigi Taveri

5. Jim Redman

6. Bob McIntyre

7. Derek Minter

8. Tommy Robb

9. Teisuke Tanaka

10. Ralph Bryans

11. Freddie Spencer

12. Takazumi Katayama

13. Randy Mamola

14. Anton Mang

15. Wayne Gardner

16. Sito Pons

17. Dominique Sarron

18. Masaru Kobayashi

19. Reinhold Roth

20. Jim Filice

21. Ezio Gianola

22. Jacques Cornu

23. Eddie Lawson

24. Pierfrancesco Chili

25. Hans Spaan

26. Carlos Cardus

27. Doriano Romboni

28. Wilco Zeelenberg

29. Stefan Prein

30. Loris Capirossi

31. Mick Doohan

32. Noboru Ueda

33. Luca Cadalora

34. Helmut Bradl

35. Fausto Gresini

36. Ralf Waldmann

37. Alex Criville

38. Dirk Raudies

39. Jorge Martinez

40. Nobuatsu Aoki

41. Kazuto Sakata

42. Takeshi Tsujimura

43. Daryl Beattie

44. Max Biaggi

45. Tadayuki Okada

46. Haruchika Aoki

47. Garry McCoy

48. Alberto Puig

49. Emilio Alzamora

50. Ivan Goi

51. Tomomi Manako

52. Carlos Checa

53. Olivier Jacque

54. Daijiro Kato

55. Lucio Cecchinello

56. Marco Melandri

57. Masao Azuma

58. Tohru Ukawa

59. Alex Barros

60. Valentino Rossi

61. Toni Elias

62. Dani Pedrosa

63. Sete Gibernau

64. Roberto Rolfo

65. Andrea Ballerini

66. Andrea Dovizioso

67. Makoto Tamada

68. Thomas Lüthi

69. Nicky Hayden

70. Hiroshi Aoyama

71. Mike Di Meglio

72. Yuki Takahashi

73. Casey Stoner

74. Marc Márquez

75. Alex Márquez

76. Efren Vazquez

77. Alexis Masbou

78. Alex Rins

79. Danny Kent

80. Livio Loi

81. Niccolò Antonelli

82. Enea Bastianini

83. Khairul Idham Pawi

84. Jorge Navarro

85. Jack Miller

86. Cal Crutchlow

87. Joan Mir

88. Romano Fenati

89. Aron Canet

90. Jorge Martin

91. Fabio Di Giannantonio

92. Lorenzo Dalla Porta

93. Kaito Toba

94. John McPhee

95. Tony Arbolino

96. Marcos Ramirez

97. Tatsuki Suzuki

98. Sergio Garcia

99. Dennis Foggia

100. Jaume Masia